Omzet en nettowinst van Yili groeit met dubbele cijfers in eerste halfjaar van FY2021

De halfjaarresultaten van Yili betekenen een nieuw hoogtepunt voor de Aziatische zuivelindustrie. Uit de cijfers blijkt namelijk dat Yili waarschijnlijk de eerste zuivelfabrikant in Azië zal worden met een omzet van 100 miljard yuan. Sterke financiële prestaties in de eerste zes maanden van FY2021 wijzen er ook op dat het bedrijf zijn momentum waarschijnlijk zal vasthouden.

Verdere marktuitbreiding voor de belangrijkste producten

Als gevolg van de wereldwijde instabiliteit op economisch en handelsvlak en de stijgende kosten voor grondstoffen, waren de uitdagingen voor de zuivelindustrie in de eerste helft van 2021 ongekend groot. Yili heeft zijn bedrijfsvoeringsdoelen gedurende deze periode echter weten te overtreffen door gebruik te maken van zijn concurrentievoordeel in de hele waardeketen van de sector.

De belangrijkste producten van Yili bleven tijdens de rapportageperiode sterk groeien. De totale verkoopopbrengst voor Satine, AMBPOMIAL, Changqing, Jinlingguan en Chocliz steeg bijvoorbeeld met 20,7% op jaarbasis. Vooral de AMBPOMIAL AMX suikervrije yoghurt en de AMBPOMIAL 5G-Protein yoghurt, die in de tweede helft van 2020 werden geïntroduceerd, groeiden razendsnel en laten een enorm merkontwikkelingspotentieel zien. Bovendien was de verkoopopbrengst van producten in nieuwe productcategorieën (zoals Satine A2 Beta-casein biologische zuivere melk, Yili Zhennong melk met extra calcium, Changqing thee en fruityogurt en Cute Star geitenmelk voor kinderen) goed voor 15,6% van Yili's totale omzet en vormden deze producten een belangrijke bijdrage aan de prestaties van Yili.

Productlijnen uitbreiden en diversifiëren

In dit eerste half jaar werd een verdubbeling op jaarbasis van de winkelverkoop van kaasproducten gerapporteerd. Hiermee kwam het bedrijf in deze sector op voorsprong te staan en ontwikkelde het een enorm groeipotentieel.

Het segment gekoelde melk groeide ook snel en het marktaandeel groeide met 5,7%.

Op basis van 19 jaar aan onderzoek naar borstmelk en kwalitatief hoogwaardige melkbronnen als biologische melk en A2-melk werd de hoogwaardige babyvoeding Jinlingguan ontwikkeld. Deze staat in de markt bekend als een betrouwbaar kwaliteitsproduct. Retailgegevens van Nielsen laten zien dat de winkelverkoop van babyvoeding op jaarbasis met 35,2% is gestegen. Jinlingguan Zhenhu steeg zelfs met 37% en was daarmee het snelst groeiende merk in dit segment.

Ook in het non-zuivelsegment was Yili succesvol, onder meer met Inikin Yike mineraalwater, waarvan de verkoop flink is gestegen en dat vooral via e-commerce, O2O-thuisbezorging en andere kanalen in grote steden is verkocht. De productiefaciliteiten voor dit product opereren nu op volle capaciteit.

Upgraden van distributiekanalen en versterken van het wereldwijde netwerk

De voortdurende impact van COVID-19 heeft een invloed op consumptiegedrag en -scenario's. Ook belangrijk is het steeds groter wordende aandeel van nieuwe retail en e-commerce in de totale winkelverkoop van consumentengoederen.

Yili maakt niet alleen gebruik van bestaande voordelen in zijn distributiekanalen, maar heeft als reactie op de nieuwste markttends ook volop ingezet op digitale kanalen. In de eerste helft van 2021 stegen de e-commerceactiviteiten van Yili met 21,8% op jaarbasis. Daarmee werd een marktpenetratiepercentage van 85,7% voor UHT melk bereikt.

Ook maakte Yili gebruik van de synergie in zijn 'wereldwijde toeleveringsketen'. Zo kon de efficiënte werking van zijn levering-, productie- en marketingsystemen worden gegarandeerd. In juni 2021 was de totale productiecapaciteit van het bedrijf uitgekomen op bijna 13,94 miljoen ton per jaar.

In augustus van dit jaar publiceerde Rabobank zijn jaarlijkse Global Dairy Top 20 lijst, waarin Yili Group opnieuw een plekje in de top 5 van internationale zuivelbedrijven kreeg. Yili is ook al acht jaar achter elkaar het belangrijkste bedrijf in Azië.

Onderschrift: Op 30 augustus publiceerde Yili zijn financiële cijfers voor het eerste halfjaar van FY2021. Het bedrijf overtrof alle marktverwachtingen met een omzet- en nettowinstgroei in de dubbele cijfers. De bruto-omzet steeg op jaarbasis met 18,89% en kwam uit op 56,506 miljard yuan en de nettowinst die aan de moedermaatschappij kan worden toegerekend maakte een sprong van 42,48% op jaarbasis en kwam uit op 5,322 miljard yuan.

