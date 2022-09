One Young World en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kondigen het 2022 'Enterprise for Peace'-cohort aan om de top van Manchester bij te wonen

85 jonge leiders zijn erkend door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en One Young World vanwege hun werk bij het creëren van welvaart en vrede in enkele van 's werelds meest uitdagende omgevingen

Deze afgevaardigden zullen de komende " One Young World 2022 Summit" in Manchester bijwonen, die plaatsvindt tussen 5 en 8 september.

MANCHESTER, Engeland, 5 september 2022 /PRNewswire/ -- One Young World, de wereldwijde gemeenschap voor jonge leiders, kondigt zijn 2022-cohort van 85 "Enterprise for Peace"-ambassadeurs aan in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

Het programma werd in 2018 gelanceerd en is ontwikkeld om jonge ondernemers te erkennen die grote economische en sociale problemen oplossen die de vrede in hun gemeenschappen ondersteunen.

De ambassadeurs zullen deel uitmaken van een wereldwijde delegatie van zakelijke, politieke en humanitaire leiders die de "One Young World Summit 2022" in Manchester bijwonen.

BZ geeft prioriteit aan het verbeteren van de vooruitzichten van jongeren in verschillende ontwikkelingslanden en fragiele staten door lokale ondernemers te ondersteunen en het creëren van banen te faciliteren.

Het ministerie is van mening dat One Young World jonge mensen een geweldige kans biedt om deel te nemen aan een aantal succesvolle initiatieven en contact te leggen met anderen die van de wereld een betere plek willen maken.

De 'Enterprise for Peace'-ambassadeurs zullen deelnemen aan vier transformatieve dagen van toespraken, panels, netwerken en workshops, waar ze worden geadviseerd door invloedrijke politieke, zakelijke en humanitaire leiders zoals voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, voormalig CEO van Unilever Paul Polman en de hertogin van Sussex.

Afgevaardigden hebben in het bijzijn van de aanwezige media de mogelijkheid om een platform te delen, stellingen te poneren, betrokkenheid te tonen en duurzame relaties met wereldleiders op te bouwen.

De top vindt plaats in Manchester Central van 5 t/m 8 september.

Ella Robertson McKay, Managing Director van One Young World, stelt: "We zijn verheugd om in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het vierde cohort van Enterprise for Peace-ambassadeurs in Manchester te verwelkomen. We blijven onder de indruk van de veerkracht en inzet van jonge leiders wereldwijd om een eerlijke en duurzame toekomst te creëren.

"We zijn er trots op zoveel inspirerende en creatieve geesten van over de hele wereld te mogen verwelkomen, hen een platform te bieden en ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord. Onze Summit biedt de kennis, vaardigheden, het netwerk en het platform voor jonge leiders om betekenis- en impactvolle veranderingen teweeg te brengen."

