Oost-Ontario, Canada sluit zich aan bij de revolutie van elektrische voertuigen (EV) van de provincie met baanbrekende investeringen in de productie van batterijmaterialen

Umicore bouwt fabriek voor batterijmaterialen op industriële schaal in Loyalist Township, de eerste in zijn soort in Noord-Amerika

KINGSTON, ON, 15 juli 2022 /PRNewswire/ -- Umicore is van plan om een investering van 1,5 miljard CAD te doen voor de bouw van fabriek als eerste in zijn soort in het oosten van Ontario, Canada, voor het industriële schaal produceren van kathodes en voorlopermaterialen.

Deze investering zou de visie van Ontario ondersteunen om een end-to-end toeleveringsketen voor EV's in de provincie te bouwen en in Noord-Amerika het centrum te worden voor het bouwen van de auto's van de toekomst. De fabriek zal tijdens de bouw ervan werkgelegenheid bieden aan ongeveer 1.000 mensen en daarna voor de bedrijfsvoering aan enkele honderden mensen.

Umicore NV, een multinationaal technologiebedrijf voor circulaire materialen gevestigd in België, zal een bijna CO 2 -neutrale fabriek bouwen in Loyalist Township voor de productie van actieve kathodematerialen (CAM) en actieve voorlopermaterialen (pCAM). De componenten zijn cruciaal voor de productie van batterijen voor EV's. De investering is een belangrijke stap voorwaarts op weg naar Ontario's doel om een verticaal geïntegreerde batterijtoeleveringsketen in de provincie te ontwikkelen die de grootschalige productie van EV's in Noord-Amerika kan ondersteunen.

Kathodes zijn goed voor ongeveer 50% van de waarde van een EV-batterij en bevatten essentiële mineralen zoals nikkel, kobalt, mangaan en lithium. Deze historische investering in Oost-Ontario zal de minerale sector van Noord-Ontario verder verbinden met de productie van EV's in het zuiden. Elk onderdeel van de batterijtoeleveringsketen speelt een belangrijke en onderling verbonden rol bij de productie van EV's.

"Vandaag is opnieuw een perfect voorbeeld dat ons plan om de auto-industrie in Ontario weer nieuw leven in te blazen aan kracht wint en enorme overwinningen zal opleveren voor gemeenschappen", aldus premier Doug Ford. "Ontario heeft in onze eigen toeleveringsketen van begin tot eind alles wat het nodig heeft om zijn positie als Noord-Amerikaanse krachtpatser in de autoproductie te behouden en te versterken. Umicore is van plan om dit deel van de EV-toeleveringsketen naar Ontario te brengen, wat onze autosector zal blijven transformeren en voor goede werkgelegenheid zal zorgen."

Bij volledige productie zal de fabriek jaarlijks voldoende kathodemateriaal produceren om voor het maken van batterijen een miljoen EV's - bijna 20 procent van alle Noord-Amerikaanse EV-productie aan het einde van het decennium. De fabriek van Umicore zal gebruikmaken van het schone elektriciteitssysteem van Ontario, dat in 2021 meer dan 90% emissievrij was. Ontario ontwikkelt ook een register voor schone energiekredieten (CEC - clean energy credits), waarmee bedrijven zoals Umicore vrijwillig CEC's kunnen kopen om aan te tonen dat al hun elektriciteit afkomstig is van emissievrije bronnen.

De fabriek van Umicore zal de eerste fabriek in zijn soort op industriële schaal zijn die de productie van actieve kathode-precursormaterialen (pCAM) en actieve kathodematerialen in dezelfde fabriek combineert. Het terrein waarop de fabriek gebouwd wordt, beslaat ongeveer 350 hectare en de start van de bouw van de fabriek staat gepland in 2023 om eind 2025 te worden opgeleverd.

"Deze belangrijke investering door Umicore zal Ontario tot een Noord-Amerikaanse leider maken in dit hoogwaardige segment van de EV-toeleveringsketen en de minerale sector van Noord-Ontario verder verbinden met de productie van EV's in het zuiden", aldus Vic Fedeli, minister van Economische Ontwikkeling, Werkgelegenheid en Handel. "Met dit recente succes dat grote investeringen naar de provincie heeft aangetrokken, maakt onze overheid gebruik van de claim van Ontario om de batterijen te ontwikkelen en te bouwen voor de aandrijving van voertuigen van de toekomst."

Deze investering in het oosten van Ontario versnelt de 10-jarige visie van de provincie voor het Stimuleren van voorspoed ― De toekomst van de auto-industrie in Ontario plan. Fase 2 van Driving Prosperity (Stimuleren van voorspoed), aangekondigd in november 2021, toont de voortdurende inspanningen van de overheid om de toeleveringsketen van de provincie voor de auto-industrie te transformeren om de auto's van de toekomst te bouwen, inclusief de productie van hybride en volledig op batterijen werkende EV's, de productie van EV-batterijen en componenten, en toenemende export van in Ontario gemaakte auto-onderdelen en innovaties.

Dit project is ook strategisch afgestemd op de plannen van de overheid Strategie voor cruciale mineralen die in maart 2022 aangekondigd werden. Deze strategie zal de toeleveringsketens van Ontario versterken, nieuwe investeringen in de mijnbouw- en productiesectoren aantrekken en kansen voor economische ontwikkeling van lokale partners creëren.

"Canada en Ontario beschikken over alles wat nodig is voor Umicore om een volwaardige, duurzame toeleveringsketen voor batterijmaterialen op te zetten, van de mijn tot de eindmarkt van EV's. Zodra de belangrijkste klantencontracten zijn afgesloten, zal deze uitbreiding in Noord-Amerika onze wereldwijde uitrol van regionale toeleveringsketens voor onze klanten in de auto- en batterijcelindustrie naar nu drie continenten completeren", aldus Mathias Miedreich, CEO van Umicore. "Bovendien zijn we de regeringen van Canada en Ontario uiterst dankbaar voor hun steun en hun bereidheid om dit project mede te financieren. De fabriek zal Canada en Umicore helpen bij hun gezamenlijke doelstelling om een CO 2 -vrije toeleveringsketen voor batterijen te worden."

Sinds 2020 heeft Ontario bijna $ 14 miljard (CAD or USD??) aan transformatieve investeringen in de auto-industrie aangetrokken, met upgrades en nieuwe technologie voor productielocaties in de gehele provincie. Dit omvat meer dan $ 11 miljard (CAD or USD??) aan investeringen in elektrische voertuigen (EV) en EV-batterijen.

CITATEN

"De aankondiging van vandaag gaat over het creëren van werkgelegenheid, het verminderen van vervuiling en het bouwen van een sterkere, schonere economie voor Canadezen. Het voornemen van Umicore om zijn nieuwe vestiging in Loyalist Township te vestigen, is een nieuwe grote stap voorwaarts, aangezien we van Canada een wereldleider maken in de productie van elektrische voertuigen – van mineralen tot productie. Met meer dan 1.000 goede banen om de fabriek te bouwen en honderden vaste banen als de fabriek eenmaal operationeel is, zal deze nieuwe fabriek tot ver in de toekomst een belangrijke rol spelen in de schone auto-industrie van Canada."

— De Rt. Geachte Justin Trudeau, premier van Canada

BEKNOPTE FEITEN

Umicore is een circulair materiaaltechnologiebedrijf met het hoofdkantoor in België. Het bedrijf is een wereldleider op het gebied van actieve kathodematerialen (CAM) die gebruikt worden in lithium-ionbatterijen voor EV's en is een koploper op het gebied van batterijrecycling. De strategie bouwt voort op de megatrends van mobiliteitstransformatie, de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen en de circulariteit voor cruciale metalen.

behoort al meer dan 10 jaar tot de top van de auto-producerende regio's van Noord-Amerika. In 2021 zijn in , vanwege het wereldwijde tekort aan microchips, 1,1 miljoen voertuigen gebouwd. De provincie is de thuisbasis van meer dan 300 bedrijven en organisaties die baanbrekend werk verrichten op het gebied van verbonden en autonome voertuigtechnologieën.

Ontario is de enige jurisdictie in Noord-Amerika met vijf grote internationale assemblagebedrijven — Ford, General Motors, Honda, Stellantis en Toyota — en vrachtwagenfabrikant Hino.

