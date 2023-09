Op 26 september 2023 organiseert LyondellBasell de webinar MoReTec-technologie

HOUSTON en LONDEN, 6 september 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) organiseert op dinsdag 26 september van 15.00 tot 16.00 uur CET de webinar MoReTec-technologie. Jim Seward, executive vice president en chief innovation officer en Yvonne van der Laan, executive vice president, Circular and Low Carbon Solutions zullen de zakelijke beweegredenen en technologische achtergrond delen die geleid hebben tot de ontwikkeling van LyondellBasell's eigen geavanceerde recyclingtechnologie, MoReTec. Deze differentiële technologie voor het omzetten van kunststofafval in hoogwaardige polymeergrondstoffen speelt een belangrijke rol in de strategie van het bedrijf om een leider te worden in circulaire en koolstofarme oplossingen.

Deze webinar wordt live uitgezonden vanuit het R&D-centrum van LyondellBasell in Ferrara, Italië, en omvat ook een vraag- en antwoordsessie.

Webcast-gegevens

De live webcast kan rechtstreeks bekeken worden op www.LyondellBasell.com/investorevents . Voor degenen die de webcast niet rechtstreeks kunnen bekijken, is binnen 24 uur na afloop van de webcast een opname van de webinar MoReTec-technologie beschikbaar via de website van het bedrijf.

Afdrukmateriaal van de presentatie

Tijdens de webinar is afdrukmateriaal van de presentatie beschikbaar. Daarna zal de presentatie beschikbaar zijn via de Investor Events -pagina op de website van het bedrijf.

Gerelateerde toelichtingen

Reconciliaties van bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven naar GAAP financiële maatstaven en andere van toepassing zijnde toelichtingen zullen beschikbaar worden gesteld op www.LyondellBasell.com/investorevents .

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell (NYSE: LYB) - een wereldwijd, toonaangevend bedrijf in de chemische industrie dat oplossingen creëert om het dagelijkse leven duurzamer te maken. Door middel van geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken we een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te ontsluiten voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en leider op het gebied van polyolefinetechnologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen we hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie op www.LyondellBasell.com of volg ons op @LyondellBasell op LinkedIn.

