openEHR 2020 digitaal evenement met Dr. Robert Wachter

Bovendien staan zorginstellingen en zorgverleners onder toenemende druk om de patiëntenstroom beter te kunnen verwerken, het risico voor patiënten te verkleinen en betere patiëntenzorg te bieden . Als gevolg van COVID-19 staat het zorgsysteem nog meer onder druk om de huidige modellen van zorgverlening te veranderen . OpenEHR-oplossingen, met een multivendor-ecosysteem van applicaties op basis van open data, spelen met succes in op deze behoeften van zorgprofessionals en verschillende gevallen van openEHR-benadering hebben in de praktijk talrijke voordelen opgeleverd.

OpenEHR International is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die het delen van medische dossiers voor consumenten en artsen mogelijk maakt via open specificaties, klinische modellen en open platformimplementaties en organiseert het openEHR 2020 Digital Event dat gehouden wordt op dinsdag 24 november 2020 van 09.00 uur tot 17.30 uur. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale gezondheid, inzichten en best practice openEHR-casusstudies van diverse, internationaal toonaangevende bedrijven zullen door gerenommeerde sprekers worden besproken, zoals:

· Robert Wachter , MD, voorzitter van de afdeling geneeskunde van de University of California, San Francisco, en auteur van The Digital Doctor: Hoop, hype en schade aan het begin van het computertijdperk van de geneeskunde;

· Mike Jones, VP, Gartner Group , CIO Advisory Healthcare;

· Aloha McBride, EY Global Health Leader;

· en nog veel meer, waaronder Tomaž Gornik, covoorzitter van openEHR International, en de CEO van Better .

Woon het evenement bij, waar zorgprofessionals, vertegenwoordigers van openbare zorginstellingen en vertegenwoordigers van de digitale gezondheidssector hun ervaringen, kansen, nieuwe ideeën en de toekomst van de openEHR-benadering zullen delen.

Klik op hier voor meer informatie over het evenement en gratis registratie.

Rok Knafelj, [email protected], +38640756739

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338914/openEHR.jpg

SOURCE Better