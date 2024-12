Oproep aan Nederlandse Food Influencers! Beleef de 'Smaak van Indonesië' in Amsterdam!

AMSTERDAM, 5 december 2024 /PRNewswire/ -- Het Indonesische ministerie van Toerisme nodigt food influencers en culinaire liefhebbers in Nederland uit om te genieten van de authentieke, kruidenrijke Indonesische keuken tijdens 'A Taste of Indonesia'. Dit unieke evenement vindt plaats bij Ron Gastrobar in Amsterdam op 5 december 2024 om 12.00 uur. Het biedt een meeslepende ervaring met een kookworkshop, het proeven van authentiek Indonesisch eten en een kans voor het publiek om een onvergetelijke reis te winnen naar het adembenemende paradijs Labuan Bajo.

A Taste of Indonesia in Amsterdam

Calling Dutch Food Influencers! Experience ‘A Taste of Indonesia’ in Amsterdam!

Indonesië, dat bekend staat als de 'Moeder der Kruiden', is het thuisland van enkele van 's werelds meest gewilde ingrediënten, waaronder peper, nootmuskaat, kruidnagel, gember, kaneel en vanille. Het evenement omvat een live kooksessie onder leiding van de chef-kok van Ron Gastrobar, waarbij authentieke kruiden worden gebruikt die rechtstreeks uit Indonesië komen. De iconische gerechten op het menu laten het culinaire erfgoed van Indonesië zien:

Gado-Gado: Een levendige mix van groenten, tofu en hardgekookte eieren, overgoten met hartige pindasaus.

Soto Ayam : Een zalige kippensoep met glasnoedels en verse groenten.

: Een zalige kippensoep met glasnoedels en verse groenten. Nasi Goreng: De geliefde gebakken rijst van Indonesië, perfect voor elke gelegenheid.

Sate Ayam: Kip op spiesjes, perfect gegrild en geserveerd met romige pindasaus.

Rendang: Een langzaam gegaard, gekarameliseerd rundvleesgerecht boordevol gedurfde smaken.

Spice Up Your Trip Online wedstrijd

Het evenement biedt het Nederlandse publiek een spannende kans om een opwindend vijfdaags avontuur te winnen naar Labuan Bajo, gelegen in de Indonesische provincie East Nusa Tenggara. De prijs is inclusief retourtickets en accommodatie op het prachtige eiland.

Ga voor deelname aan de wedstrijd en meer informatie naar het Instagram-account @WonderfulIndonesia.

Het schilderachtige landschap van de provincie komt ook aan bod in de film Women from Rote Island, de officiële Indonesische inzending voor de 97e Academy Award voor Beste Internationale Speelfilm.

Indonesia Spice Up the World

Het evenement A Taste of Indonesia maakt deel uit van de campagne Indonesia Spice Up the World (ISUTW). Dit is een gastro-diplomatiek initiatief om de Indonesische keuken te promoten en de wereldwijde export van specerijen te stimuleren. Het doel van de campagne is om wereldwijd 4.000 Indonesische restaurants te vestigen en de export van kruiden te verhogen tot USD 2 miljoen per jaar.



Vanuit Amsterdam vervolgt A Taste of Indonesia zijn Europese tournee in Londen en Parijs op 10 december 2024.

Ga voor meer informatie over de Indonesia Spice Up the World-campagne naar: https://l.ead.me/bfaM3p.

Neem voor vragen over de media contact op met Titus Haridjati, directeur Marketingcommunicatie van het Indonesische Ministerie van Toerisme op [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2573825/IGS_ISUTW_with_text.jpg