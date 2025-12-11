Orisha bekroond met 2025 Great Place To Work certification™

De groep krijgt onderscheiding op de Spaanse en Nederlandse markt, waar 86% van de huidige werknemers heeft bevestigd dat het een geweldige plek is om te werken.

PARIJS, 11 december 2025 /PRNewswire/ -- De Orisha groep, een internationale software-editor, is trots op het behalen van de Great Place To Work® 2025 certification™ in Spanje en Nederland. Deze prestigieuze award is volledig gebaseerd op wat huidige Spaanse en Nederlandse werknemers zeggen over hun ervaring op hun werk bij Orisha. Dit jaar gaf 86% van deze werknemers aan dat het een geweldige plek is om te werken – 8 punten hoger dan de benchmark van de sector.

Great Place To Work® is de wereldwijde autoriteit op gebied van werkcultuur, werknemerservaring en leiderschapsgedrag waarvan is bewezen dat het leidt tot toonaangevende omzet, behoud van medewerkers en meer innovatie.

"De Great Place To Work Certification is een felbegeerde onderscheiding die een consistente en doelgerichte inzet voor de algehele werknemerservaring vereist," verklaart Sarah Lewis-Kulin, vicevoorzitter Global Recognition bij Great Place To Work. Ze benadrukt dat certificering de enige officiële erkenning is die via realtime feedback van werknemers met betrekking tot hun bedrijfscultuur wordt verdiend. "Door deze erkenning met succes te verdienen, is het duidelijk dat Orisha zich onderscheidt als een van de topbedrijven om voor te werken dankzij een geweldige werkomgeving voor haar werknemers."

Alexandre Fretti, CEO van de Orisha groep, verklaarde op zijn beurt: "Een Great Place to Work zijn op de Spaanse en Nederlandse markt is voor ons niet alleen een label, het is een verantwoordelijkheid. We zullen verder blijven investeren in opleiding, gelijkheid en welzijn, zodat Orisha een plek is waar onze mensen willen werken en zich willen ontwikkelen. Deze certificering behalen is een erkenning van de dagelijkse inzet van onze medewerkers en de cultuur die we samen opbouwen, en het stimuleert ons om door te gaan met het creëren van een omgeving waarin iedereen kan groeien en het beste van zichzelf kan geven."

Innovatieve initiatieven om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden

De afgelopen jaren heeft de Orisha groep haar toewijding versterkt om zichzelf te vestigen als een geweldige plek om te werken dankzij een sterke gerichtheid op tools die de groei en het welzijn van haar team bevorderen. Deze omvatten Orisha Learning, een LMS (Learning Management System) dat opleidingen met e-learningmodules, bedrijfsinhoud en certificeringen centraliseert; een uitgebreid loopbaanbeheersplatform waarmee de professionele ontwikkeling van werknemers in elke afdeling, stad of businessunit van de groep via een volledige HR-cyclus kan worden geëvalueerd en opgevolgd; en het mentorprogramma 'Women@Orisha', gericht op het erkennen, ondersteunen en verbeteren van de aanwezigheid en het leiderschap van vrouwen binnen de organisatie. Via deze initiatieven consolideert Orisha een cultuur die prioriteit geeft aan talent, gelijke kansen en voortdurende vooruitgang.

Deze toewijding is vooral relevant wanneer de werkelijke impact van het deel uitmaken van een gecertificeerde werkomgeving in beschouwing wordt genomen. Volgens Great Place To Work-onderzoek hebben werkzoekenden 4,5 keer meer kans om een geweldige baas te vinden bij een Certified Great Workplace. Bovendien hebben werknemers op een Certified Workplace 93% meer kans om met plezier naar het werk te gaan, en twee keer zoveel kans om eerlijk betaald te worden, een eerlijk deel van de bedrijfswinst te verdienen en een eerlijke kans op promotie te krijgen.

Over Orisha

Orisha werd in 2003 opgericht en is actief als Europese uitgever van software voor bedrijven in de detailhandel, vastgoed, gezondheidszorg, bouw en agrofood. Sinds de oprichting heeft Orisha bedrijven begeleid naar succes door oplossingen te bieden die op hun sector zijn afgestemd en essentieel zijn voor hun activiteiten (verkooppunt, commercieel en financieel beheer, voorraadbeheer, CRM, HR, e-commerce, enz.) Elke dag maken de oplossingen van Orisha miljoenen interacties en transacties mogelijk in een hyper-verbonden wereld. Sinds 2021 wordt Orisha ondersteund door TA Associates, een wereldwijd actieve participatiemaatschappij en leider in de technologiesector. In juli 2024 sloot Francisco Partners, een andere grote private equity-speler die gespecialiseerd is in technologiebedrijven, zich bij TA Associates aan met als doel in de groep te investeren om de voortdurende groei ervan te ondersteunen. De groep, die in Frankrijk is opgericht, heeft nu meer dan 2000 werknemers in heel Europa en ondersteunt klanten in meer dan 50 landen.

Meer informatie: www.orisha.com

Orisha, verlicht de weg.

