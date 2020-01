Overheid van de prefectuur Chiba toont promotievideo in afwachting van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio

CHIBA, Japan, 21 januari 2020 /PRNewswire/ -- De overheid van de prefectuur Chiba toont momenteel een promotievideo die is gericht op de mensen (zowel uit Japan als uit andere landen) die de Kanto-regio zullen bezoeken voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio, alsook toeristen nu dat het nog minder dan zes maanden is tot de Olympische Spelen van start gaan.

De video introduceert de aantrekkelijke aspecten van de prefectuur Chiba zoals toeristische trekpleisters, natuur en traditionele evenementen waar bezoekers tijdens de Olympische zomer van kunnen genieten, naast de acht Olympische en Paralympische evenementen die in de prefectuur zullen worden gehouden.

Met de release van de video beoogt de overheid van de prefectuur Chiba toeristen uit zowel Japan als het buitenland te stimuleren de prefectuur te bezoeken tijdens de Spelen in Tokio en het momentum voor het evenement te vergroten.

1. Titel

Welkom in CHIBA

- Welkom bij TOKIO 2020 -

2. Hoofdinhoud

(1) Evenementlocaties voor de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio 2020 die zullen worden gehouden in de prefectuur Chiba

- Makuhari Messe (congrescentrum in Chiba)

- Tsurigasaki-surfstrand (Ichinomiya)

(Foto1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202001085509/_prw_PI1fl_Jb6wU3hb.jpg)

(2) Acht Olympische en Paralympische evenementen die worden gehouden in de prefectuur Chiba

- Olympische sporten

schermen, surfen, taekwondo en worstelen

- Paralympische sporten

goalball, volleybal, parataekwondo en rolstoelschermen

(3) Bezienswaardigheden in de prefectuur Chiba waar toeristen in de zomer van kunnen genieten

- sightseeing

Funabashi H.C. Andersen Park (veld met zonnebloemen) (Funabashi)

Vuurwerkfestival op Makuhari-strand (Chiba)

- Natuur

Shimizu Keiryu Park (Nomizo-no-taki (waterval), Kameiwa-no-Doukutsu (grotten)) (Kimitsu)

Fuji-diamant (een optisch fenomeen waarbij de berg Fuji schittert als een diamant wanneer de opkomende of neergaande zon samenvalt met de top van de berg) (Minamiboso en Tateyama)

- Eten

Futomaki Matsuri-sushi (dikke sushirollen) (lokale keuken)

Blauwe bessen plukken (Kisarazu)

- Geschiedenis en cultuur

Maken van een 'Boshu Uchiwa' (waaier) (Minamiboso)

Sawara Grand Festival (Katori)

3. Gasten in de video

Atleten en anderen die nauwe banden hebben met de prefectuur Chiba

(Foto2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202001085509/_prw_PI2fl_vNWoyM3s.jpg)

4. Video

- 120 seconden: https://www.youtube.com/watch?v=Ar745ukiQG8

- 30 seconden (1): https://www.youtube.com/watch?v=xjXFAswDmBA

- 30 seconden (2): https://www.youtube.com/watch?v=GRCELU3w-aE

