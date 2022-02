PAUL SMITH EN PORTER WERKEN SAMEN AAN EEN KRACHTIGE NIEUWE TASSENCOLLECTIE

Om de Multimedia News Release te bekijken, klik op: https://www.multivu.com/players/fr/9014351-paul-smith-collabore-avec-porter-pour-creer-une-nouvelle-collection-de-sacs/.

De exclusieve collectie is gemaakt van PORTERs signature nylon keper – de originele, lichtgewicht en ongelooflijk duurzame stof van het merk – en omvat klassieke PORTER artikelen waaronder de helmet bag, de duffle schoudertas en portefeuilles die allemaal zijn bewerkt vanuit het verfrissende Paul Smith perspectief.

Het onderscheidende en grafische strependesign combineert op een slimme manier de talloze formaten en kleurschakeringen in een grafisch ontwerp met impact dat geïnspireerd is op Paul Smith's jarenlange gebruik van strepen. Er wordt ook vintage tentdoek - waarvan foto's werden weergegeven op het mood board voor de SS22 collectie van het merk - gebruikt om het accent te leggen op het buitenleven en terug naar de natuur.

Het uitgangspunt voor het onderscheidende kleurenpalet waren de tinten van de Paul Smith SS22 collectie herenkleding die geïnspireerd is op het buitenleven, met organische tinten groen en blauw die terug komen in krachtige strepen, met natuurlijke en afgeleide kleuren en middernachtelijk zwart en witte en rode strepen die doen denken aan de kleurschakeringen in de lucht bij zonsopgang. Op de voorkant van de tassen prijken de logo's van PORTER en Paul Smith, waarmee de nadruk wordt gelegd op de nauwe samenwerking tussen de twee merken.

Omdat Paul Smith's winkel de eerste was in het VK die PORTER tassen en accessoires verkocht, is deze samenwerking heel speciaal voor Paul en vertegenwoordigt zijn levenslange liefde voor Japans vakmanschap en fabricaat en zijn respect en bewondering voor het merk PORTER.

De Paul Smith + PORTER collectie is vanaf 16 februari online, in een selectie Paul Smith winkels en een selectie PORTER winkels te koop.

