Peek & Cloppenburg start webshop in Nederland

Van fysieke winkels naar omnichannel

DÜSSELDORF, Germany, 8 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Het Duitse Peek & Cloppenburg KG met hoofdvestiging in Düsseldorf breidt zijn assortiment voor Nederlandse klanten verder uit. Nadat het merk vaste voet aan Nederlandse grond heeft gekregen met verkoopfilialen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, lanceert dochteronderneming Fashion ID GmbH & Co. KG vandaag een webshop op www.peek-cloppenburg.nl. Dit verkoopkanaal maakt gebruik van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met webshops in Duitsland, Oostenrijk en Polen.

Peek & Cloppenburg vertaalt zijn jarenlange verkoopervaring in Nederland nu naar digitale kanalen. Het bedrijf beschouwt de webshop als belangrijke standaard in de klantenservice, en ziet groot potentieel in de Nederlandse markt om zijn omnichannelstrategie te realiseren. "Nederland is voor ons een spannende markt", vertelt Nicolay Merkt, managing director bij Fashion ID GmbH & Co. KG. "Door onze verkoopfilialen ter plaatse en onze winkels in Duitsland dicht bij de grens met Nederland hebben wij naam gemaakt als multibrandaanbieder van hoogwaardige producten. Met de webshop kunnen wij de klant van onze fysieke winkels nu nog meer diensten aanbieden. Bovendien verheugen wij ons op nieuwe klanten die online voor het eerst kennismaken met ons assortiment."

In de webshop zijn meer dan 30.000 producten van meer dan 300 modemerken voortdurend beschikbaar. Het aanbod omvat daarvoor exclusieve onlineartikelen en een groter assortiment schoenen. Het moderne, gebruiksvriendelijke design van de shop maakt intuïtief gebruik mogelijk en zorgt zo voor een optimale user experience. Verzending en terugzending van de artikelen zijn gratis, terwijl klanten profiteren van honderd dagen teruggaverecht. Naast alle gangbare betaalmethoden biedt www.peek-cloppenburg.nl een beschikbaarheidscontrole van artikelen in de verkoopfilialen, en de functies Click & Collect en Click & Reserve inclusief directe retouren in de winkels. Inspiratie krijgen klanten onder andere door themashops, de aanbeveling van vergelijkbare artikelen en de 'Shop the look'-functie, waarmee complete outfits met één klik besteld kunnen worden.

