Penta Hotels neemt deel aan World Cleanup Day om hun lokale gemeenschappen te ondersteunen bij het opruimen van hun buurten

"Bij Penta hebben we een enorme waardering voor de buurten waar we deel van uitmaken en een enorm respect voor de natuur om ons heen. Onze gemeenschap wordt gevormd door dezelfde waarden die we delen als merk. We zijn bekommerd, we geven vertrouwen, we dagen uit en we geven ook iets terug en dit zijn essentiële elementen van een gemeenschap", aldus Eugène Staal, President van Penta Hotels Worldwide.

Afgelopen december lanceerde het merk het initiatief #PentaGives als kerncomponent van hun wereldwijde campagne voor sociale verantwoordelijkheid. Met dit initiatief besteden werknemers hun tijd aan sociale projecten en werken ze samen met de gemeenschap, leveranciers, klanten, hotelgasten en de buurt in het algemeen.

"Geven is een daad die van deze wereld een betere plek maakt. Door te geven, willen we niet alleen geld overmaken naar een andere bankrekening. We willen echt een impact maken, direct betrokken zijn en onze handen vuil maken", verklaart Eugène . Tijdens de projecten die werden geselecteerd en georganiseerd door de leden van het hotelteam, kon Penta 980 werkuren doneren aan opruimprojecten over de hele wereld.

Als lid van de Rosewood Hotel Group vertegenwoordigt Penta® een nieuwe generatie lifestyle-buurthotels die comfort en stijl bieden in een ontspannen sfeer aan een publiek van modern ingestelde individuen en zakenreizigers. Het lifestyle-merk staat bekend om zijn unieke interieurontwerp en -stijl en vertegenwoordigt echte innovatie in het hogere middensegment van de industrie. Met 28 operationele hotels in acht landen op twee continenten, is de Pentalounge het handelsmerk van de hotelketen – een combinatie van lounge, bar, café en receptie –, opvallend door de uitstraling en het gevoel van een "woonkamer". Ga naar www.pentahotels.com voor meer informatie en reserveringen. Volg ons op facebook.com/pentahotels en instagram.com/pentahotels voor ons laatste nieuws.

