Phemex dient met succes een baanbrekende patentaanvraag in om veelvoorkomende problemen met het crypto-uitwisselingsplatform op te lossen en de handelservaring voor zijn gebruikers te verbeteren

SINGAPORE, 30 juni 2023 /PRNewswire/ -- Phemex , een toonaangevend crypto-uitwisselingsplatform, heeft onlangs een succesvolle octrooiaanvraag ingediend bij het Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) die twee veelvoorkomende problemen met het uitwisselingsplatform van blockchain aanpakt, namelijk onderbrekingen van systeemupgrades en het ontkoppelen van de netwerkkabel tijdens piekbelasting in het netwerkverkeer. Na een jaar van uitgebreid ontwikkelen heeft Phemex deze geavanceerde technologie al toegepast op zijn Margin Trading-product, waardoor de handelservaring voor zijn gebruikers enorm is verbeterd. Binnenkort zal de nieuwe technologie beschikbaar zijn voor uniforme accounts en nieuwe Web3-producten.

De geavanceerde en gepatenteerde technologie van Phemex adresseert in het bijzonder twee problemen waarmee de sector al langere tijd worstelt:

Onderbrekingen van systeemupgrades

De continuïteit van beurzen wordt tijdens systeemupgrades vaak onderbroken, wat een groot probleem is dat aanzienlijke downtime veroorzaakt, wat kan leiden tot frustratie, gemiste kansen en inkomstenderving voor handelaren. De innovatieve technologie van Phemex zorgt ervoor dat de continuïteit van beurstransacties tijdens systeemupgrades gegarandeerd is, wat voor een ongehinderde handelservaring zorgt.

Netwerkkabel loskoppelen tijdens perioden met veel netwerkverkeer

Een ander veelvoorkomend probleem waarmee beurzen worden geconfronteerd, is het loskoppelen van netwerkkabels tijdens piekbelasting van het netwerkverkeer. Dit kan ertoe leiden dat de beurs niet meer beschikbaar is, wat het vermogen van handelaren belemmert om transacties uit te voeren wanneer dat het meest nodig is. Ook voor dit probleem biedt de technologie van Phemex de oplossing door ervoor te zorgen dat het systeem zonder enige onderbreking veel netwerkverkeer aankan, waardoor transacties altijd soepel verlopen.

Phemex past met succes geavanceerde technologie toe op margehandel en toekomstige producten

Phemex lanceerde eerder dit jaar zijn product Margin Trading en heeft deze nieuwe, gepatenteerde technologie met succes toegepast. De technologie heeft bij het bieden van een soepele handelservaring aan handelaren op het platform een belangrijke rol gespeeld. Phemex is van plan deze technologie in de toekomst toe te passen op uniforme accounts en nieuwe Web3-producten, wat de handelservaring voor zijn gebruikers nog verder zal verbeteren.

Stella Chan, CMO van Phemex, zei: "Phemex heeft zich altijd voor 100 procent gericht op het verbeteren van de handelservaring voor onze gebruikers, wat ook in de toekomst zeker zo zal blijven. Deze succesvolle patentaanvraag voor onze geavanceerde technologie is daarvan een bewijs en gaat hand in hand met onze sterke toewijding om onze eigen producten voortdurend te upgraden en tegelijkertijd gecentraliseerde productmogelijkheden toe te passen op gedecentraliseerde diensten in de toekomst."

De succesvolle indiening van patentaanvragen door Phemex versnelt het oplossen van de meestvoorkomende problemen waarmee blockchain-beursplatforms worden geconfronteerd en illustreert duidelijk de innovatieve geest en bereidheid van Phemex om de handelservaring voor zijn gebruikers te blijven verbeteren. Met plannen in het verschiet om deze technologie op toekomstige producten toe te passen, is Phemex er klaar voor om zijn gebruikers een naadloze en betrouwbare handelservaring te blijven bieden.

Over Phemex

Phemex is een gecertificeerde crypto-beurs die een efficiënte en transparante handelservaring biedt met een toewijding aan een allesomvattende activabescherming, ondersteund door ultramoderne beveiligingstechnologieën en Merkle-Tree Proofs-of-Reserves-praktijken. Phemex is opgericht door een team van veteranen uit de branche en levert volcontinu gepersonaliseerde oplossingen die het bouwen van cryptoportfolio's van gebruikers vergemakkelijken door de lage latentie en de schaalbare omgeving en met een eerlijk matchmaking-systeem dat ervoor zorgt dat prijzen en timing prioriteit krijgen.

