Planon lanceert uitgebreid pakket om gebouwgebruikers een uitzonderlijke en boeiende werkplekervaring te bieden

NIJMEGEN, Nederland, 30 juni 2022 /PRNewswire/ -- Planon, de wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor slim en duurzaam gebouwbeheer, heeft vandaag de lancering van Planon Workplace Edition aangekondigd. Met Planon Workplace Edition kunnen organisaties hun werkplekbeheer snel en veilig moderniseren en verbeteren, met de optie om later te upgraden naar de volledige Planon Integrated Workplace Management System-suite (IWMS).

Planon Workplace Edition is een kant-en-klare softwareoplossing voor de Cloud, inclusief twee volledig geïntegreerde modules met slimme IoT-technologie: Planon Workplace Insights en Planon Workplace Engagement.

Planon Workplace Insights is de basis voor Planon Workplace Engagement. In deze module ziet u geanalyseerde informatie die is vastgelegd door IoT-sensoren (zoals metingen van bezettingsgraad, gebruik, mensenstromen en binnenluchtkwaliteit). Werkplekstrategen en facility managers kunnen deze informatie gebruiken voor een adequate besluitvorming die leidt tot aantrekkelijke en productieve werkplekken.

De nieuwste module, Planon Workplace Engagement, biedt beheerprocessen voor ruimtes en diensten, plus een mobiele app en andere interfaces voor betrokkenheid op de werkplek, zoals kiosken en reserveringspanelen voor ruimtes. Hiermee krijgen gebouwgebruikers een betere werkplekervaring en wordt ook de veerkracht van het bedrijf vergroot.

"Met Planon Workplace Edition kunnen organisaties hun ruimtes op een kosteneffectieve en duurzame manier gebruiken en tegelijkertijd het welzijn en de productiviteit van de gebruikers van hun gebouw verbeteren", zegt Pierre Guelen, oprichter en CEO van Planon. "Werkplekprofessionals kunnen een veilige en gezonde omgeving waarborgen en de gebruikers van gebouwen een geweldige ervaring bieden."

Over Planon

Planon is de wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor slim en duurzaam gebouwbeheer die gebouwen, mensen en processen verbindt. Datasilo's zijn verleden tijd, want Planons oplossingen zijn op elkaar afgestemd in één gedeeld informatieplatform. Zo kunnen alle stakeholders van gebouwen bruikbare en zinvolle inzichten verkrijgen. Onafhankelijke marktonderzoek- en adviesbureaus beoordelen Planon al jaren achtereen als een wereldwijde marktleider. Planon heeft zijn uitgebreide softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2.500 klanten, ondersteund door kantoren en partners over de hele wereld.

SOURCE Planon