Planon sluit partnerschap met MazeMap

NIJMEGEN, Nederland, 14 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Planon en MazeMap hebben een partnerschap aangekondigd waarbij Planons oplossingen voor vastgoed-, space- en asset management worden gecombineerd met de digitale way finding–oplossingen van MazeMap. Deze combinatie biedt de gebruikers en bezoekers van campussen en grote gebouwen een betere realtime gebruikerservaring.

MazeMap is gespecialiseerd in digitale way finding voor grote campuscomplexen zoals universiteiten, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en congrescentra, zowel binnen als buiten. Door de technologie van MazeMap te combineren met het Integrated Workplace Management System (IWMS) van Planon kunnen gebouwgebruikers beschikken over superieure navigatie.

Thomas Jelle, CEO van MazeMap, vertelt: "We zijn erg blij met dit partnerschap met Planon en verbinden onze digitale way finding-oplossing graag met het Planon-platform. Met deze gecombineerde oplossing krijgen gebouwgebruikers in realtime aanwijzingen hoe snel van A naar B te navigeren."

"Door de expertise van MazeMap te combineren met Planons toonaangevende IWMS zijn we in staat te voldoen aan de groeiende vraag naar een ingebedde way finding-oplossing", zegt Pierre Guelen, CEO van de Planon Group. Iwan van Eldijk, VP Partnering & Alliances bij Planon, voegt daaraan toe: "Organisaties profiteren van de gebruikersvriendelijke integratie van MazeMap's way finding-oplossing in de Planon-oplossingen en kunnen hierdoor gebruikers van hun gebouwen nog meer gastvrijheid laten ervaren."

Over Planon

Met meer dan 35 jaar ervaring is Planon wereldwijd de marktleidende leverancier van innovatieve software, bewezen best practices en professionele diensten die eigenaars en gebruikers van gebouwen, service providers en financiële professionals ondersteunt bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen voor gebouwen, assets, werkplekken en mensen. Onafhankelijke marktonderzoek- en adviesbureaus beoordelen Planon al jaren achtereen als een wereldwijde leider in de IWMS-markt. Planon heeft haar unieke, uitgebreide softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2.500 klanten, ondersteund door kantoren en partners over de hele wereld.

Over MazeMap

MazeMap is een wereldwijde aanbieder van digitale way finding-oplossingen voor grote campuscomplexen zoals universiteiten, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en congrescentra. MazeMap maakt de weg vrij voor innovatie door ruimte te bieden aan een aantal hightech integraties, waarmee datavisualisatie, FMS-integratie en gebouwbeheeroplossingen mogelijk worden.

SOURCE Planon