Planon signe un partenariat avec MazeMap

PARIS, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Planon et MazeMap créent un partenariat qui prévoit l'intégration du logiciel de gestion du real estate, des espaces et des assets de Planon aux solutions numériques d'orientation de MazeMap. Cette collaboration va permettre aux entreprises d'offrir aux visiteurs d'un campus ou d'un bâtiment étendu une meilleure expérience utilisateur en temps réel.

MazeMap est une entreprise spécialisée dans l'orientation numérique intérieure et extérieure pour de vastes sites tels que les universités, les hôpitaux, les bureaux étendus et les salles de conférence. L'association de la technologie de MazeMap aux solutions de gestion intégrée de l'environnement de travail (IWMS) de Planon assure aux occupants une navigation efficace sur site.

Thomas Jelle, PDG de MazeMap explique : « Nous sommes ravis de collaborer avec Planon et d'intégrer notre solution d'orientation numérique à la plateforme. Cette solution commune permet aux occupants des bâtiments de savoir comment se rendre d'un point A à un point B en temps réel ».

« Regrouper l'expertise de MazeMap aux solutions de gestion intégrée de l'environnement de travail de Planon nous permet de répondre à la demande croissante en matière de solution intégrée d'orientation », déclare Pierre Guelen, PDG de Planon. Iwan van Eldijk, Vice-président Partnering & Alliances chez Planon, ajoute que « les entreprises bénéficieront de l'intégration de MazeMap, solution conviviale, dans leur plateforme logicielle Planon et pourront ainsi offrir une meilleure expérience d'accueil aux utilisateurs des bâtiments ».

À propos de Planon

Leader mondial disposant de plus de 35 ans d'expérience, Planon édite des logiciels innovants qui aident les entreprises propriétaires et les occupants de biens immobiliers à optimiser la performance de leur environnement de travail en simplifiant les processus métier et en rationalisant les coûts. Planon a de manière constante été désigné comme un leader mondial dans son domaine par plusieurs cabinets d'études indépendants et sociétés de conseils. Planon compte plus de 2 500 entreprises clientes dans le monde.

À propos de MazeMap

MazeMap est un fournisseur mondial de solutions d'orientation numérique intérieure et extérieure conçues pour de vastes sites tels que les universités, les hôpitaux, les bureaux étendus et les salles de conférence. MazeMap ouvre la voie à l'innovation via ses capacités d'intégration de pointe dans les domaines de la visualisation des données, du facility management et de la gestion technique des bâtiments.

