Plantage van ruim 4000 hectare voor Hempcorp

RISHIKESH, India, 29 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Hempcorp heeft onlangs een locatie van 4046,85 hectare verworven om de grootste hennepplantage ter wereld te worden. Dit volgt op de legalisering van de hennepteelt in de Indiase deelstaat Uttarakhand.

De bedrijfsvoering zal vanuit Uttarakhand worden beheerd. Hempcorp heeft plannen voor een productketen op basis van verschillende hennepvariëteiten. De productketen zal variëren van gezonde voedingswaren, cosmetica, textiel, FMCG's, farmaceutica, ayurvedische medicijnen met cannabis, milieuvriendelijke bouwmaterialen, bioplastic, biobrandstof en meer. Papier, plastic en brandstof op basis van hennep zullen bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Het bedrijf werkt samen met functionarissen en contactpersonen bij de overheid wat betreft naleving van de geldende regelgeving. De overheid heeft recentelijk veranderingen geïntroduceerd in de verlening van vergunningen voor teelt, verwerking en verfijning van cannabis voor de productie van ayurvedische medicijnen met CBD- en THC-inhoud.

Het bedrijf heeft een professionele, juridische mening aangenomen met betrekking tot de wettelijke status van cannabis in India. De wet heeft duidelijke voorzieningen voor het gebruik van cannabis als ayurvedisch medicijn en wordt steeds vaker ook door de brede industrie als zodanig opgevat. Het resultaat hiervan is dat een reeks producten met cannabis op de Indiase markten is gebracht.

Hempcore heeft onlangs besloten proactief deel te nemen aan de opzet van een cannabisgenootschap voor de decriminalisering, legalisering en belangenbehartiging van cannabis in India. Daarnaast voert het partnergesprekken met technologen over de nieuwste technologieën in extractie van cannabinoïden.

Hempcorp verwacht dat de markt de komende 3 jaar exponentieel zal uitgroeien tot een miljarden industrie en ziet een steeds toenemende interesse bij buitenlandse investeerders in de cannabisruimte in India. Op basis van deze factoren richt het bedrijf zich ook op het creëren van een hennepmarkt in India.

Over Hempcorp:

Hempcorp is actief op het gebied van de teelt, verwerking en verfijning van cannabis. Het managementteam bestaat uit ondernemers en deskundigen op dit gebied met uitvoerige ervaring.

