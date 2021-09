PM Group levert een sterke operationele en financiële prestatie af en kondigt creatie van vierhonderd nieuwe banen aan

DUBLIN, 9 september 2021 /PRNewswire/ --

Hoofdpunten:

Financiële parameters van 2020:

Onderliggende opbrengst in 2020 +9%

Bedrijfswinst +30%

Nieuwe activa +31%

Werknemersaandelenbezit +15%

Momentum behouden in 2021

Baancreatie:

400 nieuwe banen aangekondigd, 200 in Ierland en 200 op het Europese vasteland, VK, VS en Azië

Nieuwe functies in diverse disciplines

Onmiddellijke aanwerving

PM Group , het in Ierland gevestigd internationaal bedrijf voor projectuitvoering, behaalde in 2020 een bedrijfswinst van € 34,8 miljoen, een stijging van 30% tegenover 2019. Deze prestatie werd verwezenlijkt dankzij sterke onderliggende inkomsten van vergoedingen, die 9% hoger lagen dan het vorige jaar.

De algemene opbrengsten van PM Group, die doorberekeningsopbrengsten omvatten, namen toe tot € 398 miljoen in 2020, een stijging van 16%. Doorberekeningsopbrengsten is waar de groep inkoop- en contractkosten draagt namens klanten. De nettoactiva stegen tot € 111 miljoen, vergeleken met € 85 miljoen in 2019, wat in combinatie met een minimale schuldenlast het vermogen van de groep om te blijven investeren in ontwikkeling en groei ondersteunt.

PM Group heeft 3200 medewerkers in Europa, Noord-Amerika en Azië en biedt complexe ontwerp-, constructie- en leveringsoplossingen aan klanten in de sectoren Pharma, Food, Mission Critical, Med-Tech en Advanced Manufacturing Technology.

De groep is in eigendom van de werknemers met meer dan duizend mensen die aandelen bezitten in de groep, 15% meer dan het vorige jaar.

PM Group creëert dit jaar vierhonderd nieuwe banen in verschillende disciplines, waaronder architectuur, engineering, constructie, data-analyse, projectcontroles en milieu. Daarvan zullen er tweehonderd functies in Ierland gevestigd zijn. De aanwerving voor de nieuwe functies is al bezig.

Vorige maand stelde de groep een nieuwe voorzitter aan, Brendan Jennings, die de langjarige voorzitter en directeur, Dan Flinter opvolgt. Voordat hij toetrad tot de raad van bestuur was Brendan CEO van Deloitte Ireland. In April wees de groep een nieuwe Chief Financial Officer aan, Rosita Fennell. Zij volgt Larry Westman op. Rosita bekleedde diverse financiële posities in de groep en was het meest recentelijk bedrijfssecretaris. Ook zij is toegetreden tot de raad van bestuur.

Dave Murphy, Chief Executive van PM Group zei: "Ondanks de enorme uitdagingen die de globale pandemie met zich meebrengt, blijven onze klanten investeren in de ontwikkeling van hun faciliteiten en capaciteit op de hele wereld. Vele van de sectoren en projecten waaraan we momenteel werken, pakken de gevolgen van de pandemie actief aan.

"De productie van therapeutische middelen en vaccins, de verwerking van eten en drinken, medische apparaten en diagnostiek evenals datacenters trekken aanzienlijke investeringen aan om te voldoen aan de evoluerende marktbehoeften. Pharma is inderdaad een heel belangrijke sector voor ons, omdat twee derde van de totale opbrengst in 2020 uit deze sector komt.

"De toename in investeringen blijft aanhouden in 2021 en internationale projecten zijn goed voor meer dan 50% van de activiteiten van de groep, de eerste keer in onze geschiedenis. We hebben ons specifiek doelen gesteld in onze nieuwe vijfjarenstrategie in gebieden waar we een sterk groeipotentieel zien voor de komende jaren. De ontwikkeling van een grootschalige fabriek voor batterijen voor elektrische voertuigen in Polen voor Johnson Matthey, is daar een uitstekend voorbeeld van.

"De groei van deze bedrijfsactiviteiten heeft nieuwe opportuniteiten gecreëerd voor meer tewerkstelling en we zijn verheugd dat we vierhonderd nieuwe banen mogen aankondigen in diverse disciplines in Ierland en daarbuiten. De aantrekkingskracht van het werken met ervaren collega's aan spannende internationale projecten voor 's werelds leidende organisaties, in combinatie met het potentieel om met de tijd een eigenaar van PM Group te worden is een sterke magneet voor talent."

Aldus Dan Flinter, vertrekkend voorzitter van PM Group: "Het volledige team in de groep verdient lof voor de in 2020 en in dit huidige jaar geleverde prestatie. Deze historische prestatie verwezenlijkte nieuwe mijlpalen in de onderliggende inkomsten van vergoedingen en winstgevendheid, waardoor de balans nog verder versterkt wordt. De groep heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in het naleven van het engagement voor bedrijfsverantwoordelijkheid en voor elk van de zes pijlers van de strategie voor bedrijfsverantwoordelijkheid van de groep.

"De prioritering van de groep van gezondheid en veiligheid werd erkend door het behalen van ISO45001-certificatie op diverse locaties, buitengewone veiligheidsprijzen in Ierland en het VK en de voortgezette vermindering van incidentcijfers. Er werden in 2020 meer dan dertien miljoen veilige uren afgeleverd in alle diensten en locaties, waarvan het merendeel te maken had met Covid-19-beperkingen.

Beoordeling van de bedrijfsactiviteiten van 2020:

De groep bleef zijn doelmarkt uitbreiden naar Europa en de VS met de uitvoering van grote projecten voor MSD, Bayer, J&J, Johnson Matthey en Facebook.

De activiteiten in het VK lagen hoger dan het vorige jaar en waren goed voor 9% van de inkomsten van de groep in 2020. Terwijl Pharma goed presteerde, ervaarden andere sectors enkele vertragingen in verband met Covid-19 en onzekerheden wegens de brexit.

Op het Europese vasteland, verantwoordelijk voor 29% van de inkomsten, vertoonde de groep groei in België, Nederland, Denemarken, Polen en Zwitserland. In Nederland werd een groot project rond dierengezondheid voltooid. De groeiende Belgische afdeling van de groep levert een portfolio van farma- en datacenterprojecten. In Denemarken is de groep betrokken bij een meerjarig datacenterprogramma voor een globale leider op dat gebied. Poland boekte een recordjaar dankzij grote projecten voor Beiersdorf en Johnson Matthey. Zwitserland rapporteerde een sterke groei vergeleken met het vorige jaar dankzij projecten voor Boehringer Ingelheim, Bayer, J&J en Roche. PM Group heeft onlangs ook een nieuw bedrijf geopend in Frankfurt om zijn werk op de Duitse markt te ondersteunen.

In de VS leverden de teams van PM Group in Boston en San Francisco verdere groei voor essentiële klanten. Projecthoogtepunten omvatten de cel- en gentherapiefaciliteit van Thermo Fisher en de levenswetenschaps- en onderzoeksfaciliteit van EMD Serono, allebei in Massachusetts en Genentechs nieuwe iNeST-faciliteit in Portland, Oregon. Om de groei in de VS te ondersteunen heeft PM Group onlangs een derde bedrijf opgezet in Philadelphia.

De activiteiten van PM Group in Azië waren goed voor 9% van de inkomsten van de groep in 2020. Er was een sterke prestatie in China dankzij de levering van projecten voor MSD, AstraZeneca, Geneception, Pernod Ricard en Nike. Het kantoor in Singapore leverde beduidende projecten af voor PepsiCo, Roche, Novartis en Boston Scientific. Het bedrijf van de groep in Bangalore, dat nu meer dan honderd mensen telt, ondersteunt projecten in alle internationale businessunits en verstrekt ook gedeelde diensten.

Over PM Group

De in Ierland gevestigde PM Group is een internationaal bedrijf voor projectuitvoering dat eigendom is van de werknemers en actief is in Europa, de VS en Azië. De groep heeft 3200 werknemers en een bewezen staat van dienst van 48 jaar in projectmanagement, procesontwerp, facilitair ontwerp en constructiebeheer voor 's werelds toonaangevende multinationals. PM Group is een wereldleider in de sectoren Pharma, Food, Mission Critical, Med-Tech en Advanced Manufacturing Technology.

