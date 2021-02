Polygon trekt financieel adviseur aan met betrekking tot overnamebod Orange Belgium

LONDEN, 1 februari 2021 /PRNewswire/ -- Polygon Global Partners LLP is de vermogensbeheerder van het Polygon European Equity Opportunity Master Fund en bepaalde klantenrekeningen die gezamenlijk 5,29% van het totale aandelenkapitaal van Orange Belgium (Ticker: OBEL) houden.

Polygon heeft investeringsbank Ondra ingeschakeld als zijn financieel adviseur in verband met de aankondiging van Orange SA (zoals op 21 januari 2021 gepubliceerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) dat zij het voornemen heeft om een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod te doen op alle aandelen van Orange Belgium die het nog niet bezit. Ondra voert een waardering uit van Orange Belgium.

Polygon blijft de strategie van Orange Belgium ondersteunen en blijft geloven dat de prijs van 22 euro per aandeel het bedrijf op een stand-alone basis aanzienlijk onderwaardeert. Polygon wijst in het bijzonder op de recente tegeldemaking door Orange SA van haar Franse glasvezelnetwerken op het platteland en op de naar de mening van Polygon niet in rekening genomen waarde van de torens die Orange Belgium in eigendom heeft.

Polygon is van plan om te zijner tijd verder te communiceren over de situatie en blijft ter beschikking van de Raad van Bestuur van Orange Belgium en de directie van Orange SA.

