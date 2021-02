OPA sur Orange Belgium : Polygon mandate un conseiller financier

LONDRES, 1 février 2021 /PRNewswire/ -- La société Polygon Global Partners LLP assure la gestion du fonds Polygon European Equity Opportunity Master Fund et de certains comptes de clients détenant collectivement 5,29 % de l'ensemble du capital social d'Orange Belgium (symbole boursier : OBEL).

Polygon s'est assuré les services de la banque d'investissement Ondra comme conseiller financier, suite à l'annonce par Orange SA (publiée par l'Autorité des services et marchés financiers belge du 21 janvier 2021) de son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire et conditionnelle portant sur l'ensemble des actions d'Orange Belgium qu'Orange SA ne détient pas déjà. Ondra procède actuellement à une évaluation de la valeur d'Orange Belgium.

Polygon continue de soutenir la stratégie adoptée par Orange Belgium et continue de croire qu'un prix de 22 euros par action reviendrait à sous-évaluer considérablement la société sur une base stand-alone. Polygon fait particulièrement référence à la récente monétisation par Orange SA de ses réseaux de fibre optique ruraux français, et à la valeur - que Polygon estime non prise en compte - des tours détenues par Orange Belgium.

Polygon prévoit de communiquer à nouveau sur la situation en temps voulu et reste à la disposition du conseil d'administration d'Orange Belgium et de la direction d'Orange SA.

Polygon est une société d'investissement internationale privée fondée en 2002 et qui gère des actifs et des activités de différentes nature représentant un total d'environ 1,5 Md$. Ses compétences en matière d'investissement s'appuient sur une solide infrastructure opérationnelle et de gestion des risques. Polygon fait partie de la plateforme de gestion d'actifs TFG Asset Management de Tetragon Financial Group Limited.

Le présent communiqué de presse a été diffusé pour information uniquement et ne constitue aucunement un conseil en matière d'investissement. Pour tout ce qui concerne l'offre d'achat d'Orange SA, les actionnaires d'Orange Belgium sont invités à consulter leurs propres conseillers.

