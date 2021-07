PriceHubble haalt in Series B-ronde USD 34 miljoen op om zijn leiderspositie in Europa te versterken en zijn internationale expansie te versnellen

ZÜRICH, 19 juli 2021 /PRNewswire/ -- PriceHubble AG, het snelgroeiende internationale PropTech-bedrijf dat in 2016 in Zwitserland werd opgericht, heeft zijn Series B-ronde met succes voltooid en USD 34 miljoen aan nieuwe financieringen opgehaald. Digital+ Partners leidde de investeringsronde met belangrijke investeringen van Latitude Ventures, TX Ventures, en uitgekozen business angels, onder wie Dr. Martin Enderle. De ronde kende veel succes bij de bestaande investeerders, zoals Swiss Life en het btov/Helvetia Venture Fund.

PriceHubble, de wereldleider op het gebied van AI- en data-analyse voor de residentiële vastgoedsector, heeft met succes zijn Series B-investering afgerond en USD 34 miljoen aan nieuwe financieringen opgehaald. PriceHubble werd in 2016 in Zürich opgericht door Dr. Stefan Heitmann en Markus Stadler, kende een snelle, succesvolle ontwikkeling en is nu op negen markten actief: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Japan, Nederland, België, Tsjechië en Slowakije. Zijn snelgroeiende klantenbestand in Europa en Azië telt meer dan 800 bedrijven en is de laatste twaalf maanden verdrievoudigd. PriceHubble heeft momenteel meer dan 130 specialisten in dienst.

«Het is met buitengewone trots dat het hele PriceHubble-team deze geslaagde Series B-financiering bekendmaakt. Zij vormt een belangrijke mijlpaal in de realisatie van onze visie om de onbetwiste leider te worden op het gebied van datagestuurde digitale oplossingen voor vastgoed en financiën in Europa en Azië,» aldus Julien Schillewaert, CEO van PriceHubble.

PriceHubble wil de klantervaring in de hele vastgoed- en hypotheekwaardeketen radicaal verbeteren door datagestuurde en op machine learning gebaseerde vastgoedproducten te ontwikkelen met de klemtoon op taxaties, voorspellende analyse en gebruiksvriendelijke inzichten, allemaal verwerkt in een geavanceerde simulatie. De producten en tools van PriceHubble maken de markt een stuk transparanter. Zo kunnen de B2B-klanten van PriceHubble de kracht van big data-analyse voor zichzelf en hun eigen klanten benutten, waardoor zij uiteindelijk veel transparanter worden en slimmere vastgoedbeslissingen nemen.

De financieringsronde was sterk overtekend. De hoofdinvesteerder was Digital+ Partners, de grootste Europese investeerder in groeiaandelen met focus op internationale investeringen in B2B-software. Ook Latitude Ventures, het Series B-zusterfonds van LocalGlobe VC uit Londen, dat al verschillende jaren een zeer succesvol groeitraject volgt door snelgroeiende start-ups te ondersteunen, en TX Ventures uit Zürich, de venture-capitaltak van TX Group AG, namen deel aan de ronde. Dat deden daarnaast ook vooraanstaande business angels, zoals Dr. Martin Enderle, voorzitter van Delivery Hero en voormalige CEO van de Scout24 Group, en we kregen veel steun van bestaande investeerders, zoals Swiss Life en het btov/Helvetia Venture Fund.

PriceHubble zal de middelen van deze investering gebruiken voor zijn groei- en expansiestrategie en om verregaand te blijven innoveren op het gebied van bronnen voor gegevensanalyse. Dr. Stefan Heitmann, oprichter en voorzitter van de raad van bestuur van PriceHubble AG, voegt hieraan toe: «Met dit nieuwe kapitaal kan PriceHubble de wereldwijde marktexpansie verder versnellen en ons technologisch leiderschap in datagestuurde oplossingen voor de vastgoed- en financieringsmarkt verder uitbouwen. Het is een van de grootste B-rondes in de wereld van de Europese PropTech en ik wil zowel onze bestaande als onze nieuwe investeerders bedanken voor hun vertrouwen en sterke betrokkenheid.»

«Doordat PriceHubble met succes actief is op negen internationale markten, menen wij dat het bedrijf zeer goed gepositioneerd is om de internationale marktleider te worden op het gebied van analyse van residentieel vastgoed," aldus Patrick Beitel, medeoprichter en managing director bij Digital+ Partners. "Dankzij de combinatie van een uitstekend team, een volgroeid technologiebedrijf en een eersteklas UX is PriceHubble perfect uitgerust om verdere groeikansen te versnellen, nog meer toptalent aan te trekken en de commerciële organisatie internationaal op te schalen.»

Over PriceHubble

PriceHubble is een Zwitsers B2B-proptechbedrijf dat innovatieve digitale oplossingen voor de vastgoedsector ontwikkelt op basis van vastgoedtaxaties en marktinzicht. Het productpakket van PriceHubble maakt gebruik van big data, geavanceerde analyses en inzichtelijke visualisaties, waardoor de markt een stuk transparanter wordt. Zo kunnen klanten vastgoed- en investeringsbeslissingen nemen aan de hand van uiterst accurate datagestuurde informatie (zoals taxaties, marktanalyses, waardeprognoses of gebouwsimulaties) en kunnen ze de eindgebruiker beter van dienst zijn. PriceHubble wil met zijn digitale oplossingen ondersteuning bieden aan alle spelers in de hele vastgoedwaardeketen (banken, assetmanagers, ontwikkelaars, vastgoedbeheerders en makelaars). PriceHubble is al actief in 9 landen (Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Japan, Nederland, België, Tsjechië en Slowakije) en heeft wereldwijd meer dan 130 medewerkers.

