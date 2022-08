Priority Software breidt zijn activiteiten in Nederland uit

Toonaangevende leverancier van oplossingen voor bedrijfsbeheer bundelt de krachten met Forza Consulting in Nederland om Priority ERP aan middelgrote bedrijven in de regio op de markt te brengen en te ondersteunen

TEL AVIV, Israël, 24 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Priority Software Ltd., een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor bedrijfsbeheer, heeft de uitbreiding van zijn partnernetwerk kenbaar gemaakt met de recente ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Forza consulting, een toonaangevende ERP-services en bedrijfsadviesbureau dat zijn hoofdkantoor in Soest, Nederland heeft. Forza Consulting heeft de Prio1 business unit opgericht om zich te concentreren op het promoten, distribueren, integreren en ondersteunen van Priority-installaties in de Benelux.

Forza Consulting staat bekend om het identificeren en kwantificeren van verbeteringen ten aanzien van de efficiëntie en productiviteit in productie-, distributie-, groothandel- en dienstverlenende omgevingen, en maakt gebruik van zijn uitgebreide expertise in strategische procesoptimalisaties en automatisering van bedrijfsprocessen om middelgrote bedrijven te voorzien van de end-to-end, functierijke ERP-oplossingen van Priority.

Als onderdeel van de overeenkomst ondersteunen de zeer ervaren ERP-consultants van Forza Consulting Priority-installaties in de Benelux en bieden ze hun klanten een geavanceerde, toekomstbestendige, eenvoudig aanpasbare en een op de cloud gebaseerde ERP-oplossing. Met geïntegreerde data-analyse, BPM-tools, REST API's, SDK, Mobile Application Generators en meer, biedt Priority ERP een uniek alternatief voor de complexe, dure, traditionele Tier 1 ERP-systemen.

De uiterst flexibele en schaalbare infrastructuur van Priority biedt bedrijven de mogelijkheid om geleidelijk hun aantal gebruikers op hetzelfde platform te laten groeien. Priority cloud ERP biedt innovatieve automatiserings-, aanpassings- en personalisatiefuncties die een holistisch beeld van bedrijfsprocessen mogelijk maken om tegelijkertijd van lagere bedrijfskosten en lagere kosten in het algemeen te profiteren.

Sagive Greenspan, CEO van Priority Software, legt uit: "We zien een enorme groei in de Europese markt met kansen voor zowel middelgrote als grote bedrijven die behoefte hebben aan een betrouwbare ERP-oplossing. We zijn trots op onze samenwerking met Forza Consulting en zijn ervan overtuigd dat we met een paraat team ter plaatse een nieuw niveau van innovatie kunnen brengen aan zowel bestaande klanten als potentiële klanten in de regio."

Joost van Strien, directeur bij Forza Consulting, zegt: "We zijn verheugd om officieel lid te worden van het uitgebreide partnernetwerk van Priority en kijken ernaar uit om meer bedrijven te helpen de krachtige en flexibele ERP-oplossing van Priority te ontdekken met onze Prio1-business unit. Forza Consulting zet zich in om klanten te voorzien van innovatieve, geavanceerde, toekomstbestendige oplossingen, en het flexibele, gebruiksvriendelijke bedrijfsbeheerplatform van Priority past bij onze missie en vormt een aanvulling op het DNA van ons bedrijf. We zijn ervan overtuigd dat Priority het verschil zal maken in het versnellen van de digitale transformatie voor middelgrote bedrijven in de regio".

Over Priority Software

Priority is een toonaangevende leverancier van schaalbare, flexibele en open, op de cloud gebaseerde bedrijfsbeheeroplossingen voor verschillende industrieën en bedrijven van elke omvang, van wereldwijde ondernemingen tot kleine en groeiende bedrijven.

Priority wordt erkend door topexperts en analisten uit de sector voor zijn productinnovatie en biedt realtime toegang tot bedrijfsgegevens en informatie vanaf elke desktop of elk mobiel apparaat, waardoor bedrijven efficiënter kunnen opereren, de klantervaring kunnen verbeteren, nieuwe kansen kunnen identificeren en de concurrentie voor kunnen zijn. Met kantoren in België, het VK, de VS en Israël en een wereldwijd netwerk van zakelijke partners, biedt Priority 75.000 klanten in 40 landen de mogelijkheid om te profiteren van slimme en intuïtieve bedrijfsbeheerplatforms die een versnelde groei van bedrijven stimuleren.

Over Forza Consulting

Forza Consulting is een Nederlands IT-adviesbureau dat gespecialiseerde, hoogwaardige implementatie- en support voor ERP-software levert. Forza Consulting heeft een uitgebreide staat van dienst in het leveren van Oracle JD Edwards ERP-services en -oplossingen. Met zijn business unit 'Prio1' is Forza Consulting een bevoegde Priority ERP-reseller en implementatie- en supportpartner in de Benelux. Kijk voor meer informatie op www.prio1.eu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Line Vaes

Marketing Director Europe

[email protected]

SOURCE Priority Software Ltd.