Proactis en Centric bundelen hun krachten in de publieke sector

AMSTERDAM, 9 juli 2024 /PRNewswire/ -- Proactis, de toonaangevende Source-to-Pay software aanbieder, kondigt een nieuwe samenwerking aan met IT-Bedrijf Centric, aanbieder van meer dan 200 softwareoplossingen met miljoenen gebruikers wereldwijd.

Dankzij de nieuwe samenwerking, die is gefocust op de publieke sector, zullen gebruikers van de financiële systemen van Centric nu gemakkelijker inkoop- en contractmanagement oplossingen kunnen toevoegen.

"We zijn enthousiast om de samenwerking met Centric aan te gaan," aldus Robert-Jan van der Pouw, Market Director Benelux van Proactis. "Afgelopen jaren kwamen Proactis en Centric elkaar steeds vaker tegen bij gezamenlijke klanten. Dankzij onze samenwerking kunnen we effectief inspelen op de behoefte in de publieke sector, zoals grip op inkoopcontracten maar ook operationeel bestellen. Tijdens de gesprekken bleek al snel de ervaring van Centric en Proactis in het publieke domein. Dat willen we met deze samenwerking juist bekrachtigen.

Dankzij de ervaring van Centric in de publieke sector en de geavanceerde en modulaire software van Proactis, kunnen we partijen in de publieke sector die gebruik maken van Centric nu de perfecte oplossing bieden als het gaat om inkoop en contractmanagement."

Franklin Evers bij Centric, voegde daaraan toe: "In Proactis hebben wij de geschikte partner gevonden als het gaat om integratiemogelijkheden met onze financiële systemen. We zijn ervan overtuigd dat zowel nieuwe als bestaande klanten op deze manier maximale waarde kunnen halen uit onze oplossing, door middel van de integratie met een best-of-breed Spend Management systeem."

Over Centric

Met meer dan 3700 medewerkers, waarvan zo'n 2100 in Nederland, is Centric actief in 8 landen waar de organisatie meer dan 200 verschillende softwareoplossingen aanbiedt. De organisatie is actief in branches variërend van retail tot bouw en de publieke sector, en bedient miljoenen gebruikers met haar scala aan oplossingen.

Bezoek hier de website van Centric