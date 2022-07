Proactis kondigt in zijn internationale afzetgebieden een recordbrekende TCV-groei aan

WETHERBY, Engeland, 12 juli 2022 /PRNewswire/ -- Proactis, de toonaangevende leverancier van source-to-pay-softwareoplossingen voor middelgrote organisaties, heeft vandaag aangekondigd dat het de laatste 12 maanden tot 30 juni 2022 een record van £ 22 miljoen aan totale contractwaarde ('TCV') heeft behaald. Dit is meer dan 100% hoger dan in de vergelijkbare periode en komt bovenop een toename van 42% van de actieve pijplijn sinds november 2021.

Sinds de overname in juli 2021 door groei-investeerders Pollen Street Capital en DBAY Advisors, heeft het bedrijf sterk geïnvesteerd in zijn commerciële en technische teams met toevoegingen aan marketing, verkoop, klantensucces en productbeheer om de groei in elk van zijn afzetgebieden in het VK, Noord-Amerika, Frankrijk, DACH, Benelux, Nieuw-Zeeland en Australië te stimuleren.

"Proactis heeft duidelijk een strategische kans om de internationale marktleider in het middensegment te worden en ik ben erg blij met de vooruitgang die we in deze periode hebben geboekt. Bedrijven in het middensegment hebben een specifieke oplossing nodig omdat ze voor unieke uitdagingen staan, en dit groeiniveau laat zien dat onze boodschap en ons aanbod sterk resoneren met dit belangrijke marktsegment dat we bedienen", aldus Tim Sykes, CEO van Proactis.

"Onze nieuwe opdrachten, cross-sell- en upsell-prestaties en -traject zijn buitengewoon goed in zowel volume als waarde en de vooruitgang getuigt van de expertise van ons team en de positionering van ons aanbod. Hoewel de vooruitgang aanzienlijk is, is van stoppen geen sprake. Onze investering en groei in belangrijke gebieden plaatst ons in een zeer sterke positie, maar we zullen meer toevoegen om ons volledige potentieel te realiseren, en ik heb vertrouwen in verdere groei op de korte en lange termijn."

Over Proactis

Proactis is een toonaangevende leverancier van source-to-pay-softwareoplossingen voor middelgrote organisaties in een groot aantal servicegerichte sectoren.

Met het end-to-end modulaire platform van Proactis kunnen klanten uitgaven beheersen en risico's in de toeleveringsketen beheersbaar houden, de naleving van en het toezicht op hun inkoopactiviteiten verbeteren, de kosten van goederen en diensten verlagen en efficiëntie leveren, allemaal door middel van procesdigitalisering en automatisering.

Proactis bedient een snel groeiend klantenbestand van meer dan 1.100 organisaties uit het bedrijfsleven en de publieke sector en 2 miljoen leveranciers, met meer dan 3 miljoen gebruikers in meer dan 100 landen in het VK, Europa, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië.

proactis.com

