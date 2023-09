ProduPress Advertising gaat exclusief partnership aan met contextual advertiser Seedtag

Door de samenwerking kan Seedtag advertertentieruimte aanbieden op afbeeldingen op ProduPress automotive websites

BRUSSEL, 11 september 2023 /PRNewswire/ -- Seedtag, wereldwijd marktleider in contextual advertising, gaat een samenwerkingsverband aan met ProduPress Advertising, het advertentiebureau voor automotive websites en magazines zoals Le Moniteur Automobile, AutoGids, AutoScout24, GP-Inside en Carbu. Hiermee versterkt Seedtag zijn positie op de Belgische markt waarin het bedrijf sinds de herfst van 2022 actief is. Daarnaast zet Seedtag met het partnership een stap richting meer succes in de aangrenzende Franse en Nederlandse markt.

ProduPress and Seedtag

Met het partnership bundelen het grootste Belgische local advertising sales house en de marktleider in contextual advertising hun krachten. Daarmee stelt Seedtag adverterende merken in staat een gigantisch publiek op het gebied van automotive te bereiken. Volgens CIM had ProduPress Advertising in december 2022 een bereik van 925.000 unieke gebruikers op 4.000.000 websitebezoekers (Le Moniteur Automobile/AutoGids en AutoScout24).

Door het eenjarige partnership met ProduPress wil Seedtag adverteerders exclusieve toegang bieden tot premium automotive content in België. Klanten van de contextual advertiser kunnen hun advertenties plaatsen op afbeeldingen op de ProduPress automotive websites, in in-images formats. Op deze manier kunnen deze merken adverteren zonder afbreuk te doen aan de privacy van websitebezoekers.

"Wij zijn heel tevreden over dit nieuwe partnership met ProduPress. Hierdoor kunnen we Belgische adverteerders contextual advertising aanbieden die de privacy van websitebezoekers respecteert. Deze samenwerking past in onze strategie om de Belgische markt verder te veroveren, waarvoor we eind 2022 het startsein hebben gegeven met de opening van ons eerste Belgische kantoor in Brussel", zegt Hortense Maul, Head of Publisher Partnership Development EMEA bij Seedtag.

"Bij ProduPress Advertising zijn we verheugd dat we dit nieuwe avontuur kunnen aangaan met een innovatief bedrijf als Seedtag. Daarmee kunnen we onze bezoekers voorzien van relevante advertenties die aansluiten op hun interesses", zegt Alexandre Metzgen, Yield & Trading Officer bij ProduPress Advertising.

Over Seedtag

Seedtag is marktleider in contextual advertising. Het bedrijf creëert impactvolle, aantrekkelijke oplossingen voor relevante, premium visuele content waarmee uitgevers en merken doelgroepen heel gericht kunnen bereiken en hun advertentie-inkomsten kunnen maximaliseren. De contextual AI-technologie van Seedtag stelt klanten in staat onder de aandacht van consumenten te komen binnen hun interessegebieden en zonder cookies achter te laten.

Seedtag is opgericht in Madrid in 2014 door twee ex-Googlers die alles uit redactionele afbeeldingen wilden halen. Inmiddels is Seedtag uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf met meer dan 400 medewerkers en kantoren in Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, Duitsland, Mexico, Brazilië, Colombia, Argentinië, Chili, de VAE, de VS en India.

