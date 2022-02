Prytek investeert meer dan 100 miljoen dollar in ThriveDx om sneller uit te breiden

CHICAGO, LONDEN, TEL AVIV, Israël en SINGAPORE, 31 januari 2022 /PRNewswire/ -- Prytek Holdings Pte. Ltd. ("Prytek" of de "Groep") heeft vandaag een strategische investering in ThriveDx (voorheen HackerU ), een leider in digitale vaardighedentraining, afgerond, waarmee een belangrijke financieringsronde is afgesloten. Prytek, een wereldwijde technologie- en investeringsmaatschappij, heeft zijn strategische investering in ThriveDX verdubbeld en daarmee Prytek's totale investering in het bedrijf op meer dan 100 miljoen dollar gebracht.

Prytek begon aan het begin van 2018 met het ondersteunen van ThriveDx, toen het ongeveer 20 miljoen dollar investeerde om de wereldwijde uitbreiding van het bedrijf te initiëren, met name naar de VS, en sindsdien een integraal onderdeel van het management van ThriveDX werd, en het werd ondersteund in zijn F&O-activiteiten en in het creëren van schaal.

Deze investeringsronde stelt ThriveDX in staat om zijn uitbreiding naar de markten in de VS, Europa en Azië te versnellen, met de broodnodige cyberbeveiliging en digitale vaardigheden om de wereldwijde kloof op het gebied van digitaal talent te helpen dichten.

Arnon Shiboleth, mede-CEO van Prytek en directeur van ThriveDX, laat weten: "ThriveDX is een bedrijf met uitzonderlijke wereldwijde mogelijkheden op het gebied van onderwijs met een uniek model. Prytek erkende zijn mogelijkheden in 2018, een lokaal bedrijf dat wereldwijd begint te groeien, en sindsdien hebben we de eer gehad om nauw samen te werken met het management en zijn exponentiële groei en wereldwijde succes te ondersteunen."

ThriveDX werkt samen met vooraanstaande academische instellingen en bedrijven over de hele wereld om geavanceerde, professionele ontwikkelingsprogramma's op het gebied van digitale technologie aan te bieden. In samenwerking met wereldwijde topinstellingen biedt het bedrijf baanbrekende vaardigheden aan op de meest vraag naar digitale carrièremogelijkheden zoals cyber- en informatiebeveiliging, digitale marketing, software-engineering, gegevenswetenschap en -analyses, UI/UX en meer. Tot de meer dan 20 vooraanstaande wereldwijde universitaire partners behoren onder meer instellingen als de University of Michigan (#1 openbare universiteit in de VS), NYU, the University of Miami, San Diego State University, American University, en meer.

ThriveDX beheert ook een apart en uniek, enig in zijn soort SaaS-platform. The ThriveDX SaaS-divisie is gespecialiseerd in het leveren van een uitgebreide totaaloplossing aan bedrijven, en combineert alle trainingsbehoeften op het gebied van cyberbeveiliging in één allesomvattend SaaS-platform voor cybertraining.

Het bedrijf levert ook cyber- en digitale transformatieadviesprogramma's en op maat gemaakte programma's aan bedrijven en overheidsinstanties op verschillende technologische gebieden. Deze bedrijven en entiteiten zijn onder meer Toyota, KPMG, Microsoft, SAP, Intel en meer. ThriveDX heeft wereldwijd meer dan 2000 mensen in dienst en heeft een impact op het leven van tienduizenden leerlingen.

Gil Adani, CEO en oprichter van ThriveDX, zegt: "We zijn dankbaar voor Prytek's blijk van vertrouwen. Sinds Prytek's eerste investering ongeveer drie jaar geleden, heeft het bedrijf zijn aanzien onherkenbaar veranderd. Als gevolg van de samenwerking en ondersteuning heeft het bedrijf zich snel ontwikkeld en is het in staat om succesvol door te dringen op de internationale markten."

OVER PRYTEK

Prytek is een wereldwijde technologie- en investeringsmaatschappij. Onder leiding van Andrey Yashunsky en Arnon Shiboleth samen met de Voorzitter, Yair Seroussi en de medeoprichter Igor Rybakov. Prytek heeft meer dan 400 miljoen dollar geïnvesteerd in zijn bedrijven en in technologieën over de hele wereld, levert meer dan 250 klanten en heeft kantoren op acht locaties over de hele wereld.

Prytek bouwt verticale geïntegreerde waardeketen-oplossingen voor universiteiten en financiële instellingen, en zorgt daarmee voor impact in verschillende sectoren. Prytek is snel uitgegroeid tot een multinationale technologie- en investeringsbedrijf met een focus op het bouwen van en investeren in technologieën, en het leveren van beheerde diensten in de sectoren financiële diensten, cyber- en technologieonderwijs en HR. Prytek richt zich op het opbouwen van sterke en stabiele langetermijnbedrijven en helpt bedrijven om snel te groeien en hun doelmarkten te bereiken, onder meer door samenwerking te creëren tussen servicebedrijven en technologiebedrijven en de technologiebedrijven zelf, zodat groepsleden kunnen profiteren van de voordelen en de sterke punten van het groepsecosysteem.

OVER ThriveDX

ThriveDX (voorheen HackerU), een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale transformatietraining, werkt samen met academische topinstellingen en bedrijven over de hele wereld om de nieuwste trainingen op het gebied van cyberbeveiliging, en geavanceerde professionele ontwikkelingsprogramma's op het gebied van digitale technologie aan te bieden.

Het bedrijf heeft 15 jaar ervaring binnen de branche en heeft verschillende leeroplossingen en studiepaden opgebouwd op het gebied van cyber- en informatiebeveiliging, digitale marketing, software-engineering, gegevenswetenschap en UI/UX, om er maar een paar te noemen. Het bedrijf werkt onder meer samen met de University of Michigan (#1 openbare universiteit in de VS), NYU, the University of Miami, San Diego State University, American University, en meer. ThriveDX werkt in totaal met meer dan 20 topuniversiteiten over de hele wereld. Door het bieden van gelijkheid in toegang tot de meest in vraag digitale vaardigheden, ThriveDx leidt de markt in het verhogen van aanvoer van digitaal talent over de hele wereld.

ThriveDx werd in 2006 opgericht door Gil Adani, die sinds de oprichting als CEO van het bedrijf heeft gefungeerd, en serial entrepreneur Dan Vigdor, die als uitvoerend directeur van het bedrijf optreedt. Het door een missie gedreven onderwijstechnologiebedrijf werkte de eerste 10 jaar uitsluitend in Israël. In 2018 breidden ze hun bedrijfsactiviteiten over de hele wereld uit om een van de belangrijkste internationale opleidingsbedrijven te worden. ThriveDX's operaties zijn nu uitgebreid naar de VS, Azië en Europa, waar de behoefte en vraag alleen maar blijft groeien. Ga voor meer informatie naar www.thrivedx.com





