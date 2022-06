Universiteit van Amsterdam uitgeroepen tot beste universiteit van wereldformaat in Nederland

LONDEN, 8 juni 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, wereldwijd analisten op het gebied van hoger onderwijs, heeft vandaag de negentiende editie gepubliceerd van 's werelds meest geraadpleegde internationale ranglijsten van universiteiten. In de 2023-editie van de QS World University Rankings behoudt de Universiteit van Amsterdam de toppositie van Nederland, ondanks een terugval van drie posities naar 58th .

Samenvatting Nederland: QS World University Rankings 2023

· Algehele daling: alle gerangschikte instellingen dalen

· Grote bekendheid bij internationale academici

· Intensieve samenwerking op het gebied van internationaal onderzoek

· Verbetering van de internationalisering

Nederland zakt op de ranglijst van dit jaar. Van de in totaal 13 gerangschikte universiteiten zijn alle gedaald. Alle Nederlandse instellingen staan echter in de top-400 van de wereldranglijst, waarmee Nederland een van de sterkste ecosystemen voor hoger onderwijs in continentaal Europa heeft.

QS World University Rankings 2023: Nederlands gerangschikte universiteiten 2023 Rang 2022 Rang Instelling 58 55 Universiteit van Amsterdam 61= 57 Technische Universiteit Delft 112= 110 Universiteit Utrecht 124 123 Wageningen Universiteit en Research 131= 112= Universiteit Leiden 138 125 Technische Universiteit Eindhoven 145 128= Rijksuniversiteit Groningen 208= 179 Erasmus Universiteit Rotterdam 212= 189= Universiteit Twente 214 209= Vrije Universiteit Amsterdam 232 220 Radboud Universiteit 278 233= Universiteit Maastricht 398= 356= Universiteit van Tilburg © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/. Alle rechten voorbehouden.

NEDERLAND: HOOGTEPUNTEN

· De Universiteit van Amsterdam blijft de beste instelling van Nederland. Zij heeft de hoogste academische reputatie van het land en staat op plaats 62nd van de wereld in de Academic Reputation-metriek van QS. Drie Nederlandse universiteiten staan in de top-100 van de wereld voor Academic Reputation, wat wijst op een sterke nationale positie op deze indicator.

· Het is ook de beste universiteit van het land voor onderzoek, volgens Citations per Faculty. Zij staat op 29th van de wereldranglijst voor dit criterium en legt vooral de nadruk op onderzoek in biowetenschappen en geneeskunde, die de afgelopen vijf jaar 57% van haar onderzoeksprestaties vertegenwoordigden.

· De op één na hoogst genoteerde universiteit in Nederland is de Technische Universiteit Delft met 61st . Volgens het Employer Reputation Survey van QS geniet Delft de hoogste waardering onder werkgevers. Wereldwijd staat zij op deze indicator op 69th .

· Nederland werkt intensief samen op het gebied van internationaal onderzoek: 62% van de wetenschappelijke output van de afgelopen vijf jaar is geproduceerd in samenwerking met internationale partners. Volgens de ongewogen indicator voor internationaal onderzoek van QS behoren zes Nederlandse universiteiten tot de top-100 van de wereld voor grensoverschrijdend onderzoek.

· Wageningen University & Research staat op plaats 124th van de wereldranglijst en is de op drie na hoogst genoteerde universiteit in Nederland. Zij heeft de hoogste faculteit-studentratio van het land, wat duidt op kleine klassen. De Rijksuniversiteit Groningen (145th ) komt echter op de tweede plaats (286th ), wat een sterke daling van deze indicator betekent.

· De Technische Universiteit Eindhoven (138th ) heeft de hoogste International Faculty Ratio van het land, met een plaats 45th in deze metriek. Met vier instellingen in de top-100 van de wereld voor internationale faculteit is dit een ander sterk punt voor Nederland.

· Nederland ziet op alle QS-indicatoren dalingen. Het meest opvallend is de Reputatie van de Werkgever, waarin alle Nederlandse universiteiten gemiddeld 77 posities dalen. Soortgelijke, zij het iets minder uitgesproken problemen zien we bij Faculty per Student Ratio en Citations per Faculty, waar op één na alle Nederlandse instellingen dalen.

· Nederland boekt dit jaar enige vooruitgang op de ranglijst, met name wat internationalisering betreft. Negen Nederlandse universiteiten winnen aan internationale faculteitsratio en zes zien verbeteringen op het gebied van internationale studenten.

Ben Sowter, Senior Vice President van QS, zei: "Het succes van de Nederlandse universiteiten heeft vaak berust op hun onderzoeksimpact en hun internationalisering. Het is dan ook geen verrassing dat Nederland zes vermeldingen heeft in de top 100 van de wereld in de onlangs toegevoegde prestatielens International Research Network, die de omvang meet van de wereldwijde samenwerkingsverbanden die door gerangschikte instellingen tot stand zijn gebracht. Hij voegde daaraan toe: "Nederland blijft een aantrekkelijke bestemming voor zowel Europese als niet-EU-studenten. Uit een onderzoek van Nuffic[1] blijkt dat ongeveer 25% van de internationale studenten ervoor kiest om na het afstuderen in Nederland te blijven, waardoor Nederlandse werkgevers verzekerd zijn van een gestage en kwalitatief hoogwaardige pool van afgestudeerden. Dit zijn pure sterke punten die verder kunnen worden opgewaardeerd en uitgebreid."

Overzicht: QS World University Rankings 2023

De QS World University Rankings van dit jaar is de grootste ooit, met 1418 instellingen verspreid over 100 locaties, een stijging ten opzichte van de 1300 van vorig jaar. De resultaten houden rekening met de verspreiding en prestaties van 16,4 miljoen academische papers die tussen 2016 en 2020 zijn gepubliceerd en de 117,8 miljoen citaties die deze papers hebben ontvangen; ook houden ze rekening met de deskundige meningen van meer dan 151.000 academische faculteiten en meer dan 99.000 werkgevers.

Het Massachusetts Institute of Technology behaalt voor het elfde achtereenvolgende jaar een record als nummer één van de wereld. De Universiteit van Cambridge is gestegen naar de tweede plaats, terwijl Stanford University op de derde plaats blijft staan.

QS World University Rankings 2023: Wereld Top-10 Universiteiten 2023 Rang 2022 Rang Instelling Locatie 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Verenigde Staten 2 3= Universiteit van Cambridge Verenigd Koninkrijk 3 3= Stanford Universiteit Verenigde Staten 4 2 Universiteit van Oxford Verenigd Koninkrijk 5 5 Harvard University Verenigde Staten 6 6 California Institute of Technology (Caltech) Verenigde Staten 7 7 Imperial College Londen Verenigd Koninkrijk 8 8= UCL Verenigd Koninkrijk 9 8= ETH Zurich - Zwitsers Federaal Instituut voor Technologie Zwitserland 10 10 Universiteit van Chicago Verenigde Staten © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/. Alle rechten voorbehouden.

Methodologie

QS gebruikt zes indicatoren om de ranglijst op te stellen. Academische en werkgeversreputatie is gebaseerd op antwoorden van meer dan 150.000 academici en 99.000 werkgevers. Citaties per faculteit meten de impact van onderzoek, terwijl de verhouding faculteit/student wordt gebruikt als benadering voor onderwijscapaciteit. International Faculty Ratio en International Student Ratio worden gebruikt om de internationalisering van een universiteit te meten.

Dit jaar heeft QS ook twee nieuwe ongewogen prestatielenzen toegevoegd. Employment Outcomes beoordeelt de inzetbaarheid van studenten, terwijl International Research Network de internationale onderzoekssamenwerking en kennisoverdracht analyseert.

