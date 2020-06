QTS breidt samenwerking uit met Duocast in Nederland

Nieuw aanwezigheidspunt in het datacenter in Eemshaven draagt bij aan groeiende connectiviteitsopties voor klanten van QTS Nederland

EEMSHAVEN, Nederland, 10 juni 2020 /PRNewswire/ -- QTS Realty Trust (NYSE: QTS), een toonaangevende leverancier van software-gedefinieerde solutions en solutions voor datacenters op megaschaal, heeft vandaag bekendgemaakt dat de Nederlandse internetleverancier Duocast een aanwezigheidspunt heeft geopend in QTS' datacenter Eemshaven. Deze overeenkomst is de volgende in een groeiende lijst van connectiviteitsopties voor QTS-klanten in Eemshaven en QTS' datacenter in Groningen waar Duocast ook aanwezigheid heeft.

Duocast biedt een portfolio aan internet- en ethernetdiensten, IP transit, IoT backbone en speciale hostingdiensten. Duocast's aanwezigheid in QTS' datacenters Eemshaven en Groningen speelt in op de groeiende vraag naar connectiviteitsdiensten met hoge capaciteit en lage latentie in Nederland en heel Europa.

"Duocast richt zich op de bouw van gedifferentieerde nationale IP- en transportnetwerken die de klantverwachtingen overstijgen, met zeer flexibele en uiteenlopende route-opties," aldus Fabian Labohm, Chief Technology Officer van Duocast. "De datacenters van QTS in Groningen en Eemshaven zijn voor ons perfecte locaties voor de uitbreiding van onze aanwezigheid buiten Amsterdam. We kijken ernaar uit om connectiviteit met lage latentie te leveren en zo QTS' vermogen om 's werelds grootste bedrijven en cloudplatforms te bedienen, te versterken."

"QTS is zeer gericht op snelle uitbreiding van connectiviteitsdiensten in Nederland ter ondersteuning van een breed scala ondernemingsbehoeften op hypergrote schaal," aldus Jan Daan (J.D.) Luycks, Managing Director van QTS. "Duocast is al een belangrijke leverancier voor onze Groningse klanten en we kijken ernaar uit ze voor te stellen aan onze klantenbasis in Eemshaven."

QTS' datacenters in Groningen en Eemshaven omvatten ongeveer 15.000 m2 aan verhoogde vloeren en een brutovermogen van 30 MW aan capaciteit binnen QTS' mondiale voetafdruk. De faciliteit in Groningen van 4.000 m2 omvat ongeveer 20 bestaande commerciële en overheidsklanten, terwijl de ongeveer 11.000 m2 tellende faciliteit in Eemshaven, recent verlaten door een van de grootste internetbedrijven ter wereld, naar verwachting later dit jaar volledig opnieuw in gebruik wordt genomen en beschikbaar is.

De faciliteiten zijn strategisch gelegen, grenzend aan meerdere datacenterimplementaties van klanten op hyperschaal en dichtbij enkele landingspunten van Trans-Atlantische glasvezelkabels die toegang bieden tot meerdere markten binnen Europa en Noord-Amerika. QTS verwacht dat de faciliteit in Eemshaven haar doorlopende groei-initiatieven op hyperschaal zal ondersteunen en blijft het gesprek aangaan met verschillende vooraanstaande huurders.

About Duocast

Duocast is een in Nederland gevestigde specialist op het gebied van connectiviteit en IT-infrastructure. Duocast levert haar diensten op locatie en vanuit 10 datacenters met meerdere huurders door het hele land. Onder haar klanten bevinden zich grote webshops, softwareontwikkelaars, gemeenten, organisaties in de gezondheidszorg en online-dienstverleners. Duocast is ISO 27001- en NEN 7510 (medische gegevens)-gecertificeerd.

Sinds de oprichting in 2004 hebben de ingenieurs van Duocast zich gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, en beheren van bedrijfskritische IT-infrastructuren. Bovendien levert het bedrijf colocatiediensten, waaronder de set-ups van twin-datacenters, private, hybride en publieke cloudoplossingen en private internetconnectiviteit. Of het nu gaat om hosting, housing of connectiviteit, Duocast zal de best mogelijke technologische oplossing ontwikkelen. Wil je meer weten over Duocast? Kijk dan op www.duocast.nl, bel naar 050-210 36 00 of stuur een bericht naar [email protected].

About QTS

QTS Realty Trust, Inc. (NYSE: QTS) is een toonaangevende leverancier van datacenteroplossingen op verschillende vlakken en omvat meer dan 650.000 m2 aan eigen datacenterruimte op megaschaal binnen Noord-Amerika en Europa. Door middel van haar software-gedefinieerde technologieplatforms, kan QTS veilige, compliant infrastructuuroplossingen, robuuste connectiviteit en hoogwaardige klantenservice leveren aan hyperschaal-technologiebedrijven, ondernemingen en overheidsinstellingen. Bezoek QTS op www.qtsdatacenters.com, bel gratis 877.QTS.DATA of volg QTS op Twitter via @DataCenters_QTS.

Mediacontact:

Carter B. Cromley

(703) 861-7245

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3336/QTS_LOGO.jpg

Gerelateerde links

http://www.qtsdatacenters.com



SOURCE QTS Realty Trust, Inc.