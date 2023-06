Quadcode Markets verwelkomt Europese gebruikers

Gebruikers in Europa krijgen toegang tot CFD-handel in aandelen, forex, commodities, indices en andere instrumenten via een handig eigen platform.

LIMASSOL, Cyprus, 16 juni 2023 /PRNewswire/ -- Quadcode Markets biedt zijn handelsdiensten nu aan klanten in de Europese Unie aan. Het eigen handelsplatform van QCM heeft erkenning gekregen voor zijn gestructureerde ontwerp, lichtgewicht prestaties en intuïtieve navigatie. Traders hebben toegang tot meer dan 300 activa die worden verhandeld via CFD's, waaronder aandelen, valutaparen, commodities en andere instrumenten.

Voorstelling van de functies van Quadcode Markets

Met de uitbreiding naar Europa wil QCM zich profileren als een betrouwbare partner voor Europese traders, die innovatieve handelservaringen levert.

Vernieuwd platform: Het QCM-platform heeft een eigen interface met een modern ontwerp en handige functies: multi-charting, beheer van transacties in de "Portfolio"-sectie en gepersonaliseerde traderoom-instellingen, naast andere functionaliteiten.

Minimale storting: QCM verwelkomt traders door een lage minimale storting aan te bieden: vanaf € 20 in Europa.

Demorekening van $ 10.000: Traders hebben toegang tot een virtueel saldo om te oefenen. De demo-account heeft geen vervaldatum en kan naar behoefte worden aangevuld.

Meer dan 300 activa: QCM biedt traders een uitgebreide selectie activa in verschillende categorieën, zoals CFD's op aandelen, forex, commodities, indices, cryptocurrencies en ETF's.

Meldingen op maat: Traders kunnen hun ervaring aanpassen door meldingen en waarschuwingen in te stellen op basis van hun favoriete prijsniveaus.

Uitgebreide analysetools: QCM rust traders uit met een reeks ingebouwde instrumenten voor marktanalyse, zoals 100+ technische indicatoren, marktnieuws, economische kalenders en widgets, zodat gebruikers grondige technische en fundamentele analyses kunnen uitvoeren.

Support Het QCM-supportteam is 24 uur per dag beschikbaar en biedt meertalige hulp via livechat.

Over Quadcode Markets

Quadcode Markets is een online tradingplatform dat een breed scala aan financiële instrumenten biedt voor traders om via CFD's handel te drijven. Met een toewijding aan technologische innovatie en klanttevredenheid biedt Quadcode Markets een gebruiksvriendelijke handelsomgeving voor traders in de EER. Quadcode Markets houdt zich aan de hoogste regelgevingsnormen en streeft naar uitmuntendheid in alle aspecten van zijn dienstverlening.

Licentie: CySEC (de effecten- en beurscommissie van Cyprus)

Risicowaarschuwingen en disclaimers

CFD's zijn complexe instrumenten en gaan gepaard met een hoog risico om snel geld te verliezen door de hefboomwerking. 76% van de particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven om het hoge risico te nemen om uw geld te verliezen.

Informatie over prestaties in het verleden is geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Hefboombeperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de omstandigheden en/of het rechtsgebied van de klant. Houd er rekening mee dat verliezen kunnen worden vergroot door de hefboomwerking van de betreffende producten en dat u meer kunt verliezen dan uw ingelegde geld.

Potentieel rendement is het bedrag dat op de rekening wordt bijgeschreven in het geval van een succesvolle transactie.

