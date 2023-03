Rad Power Bikes lanceert RadRunner 3 Plus en nieuwe transport-accessoires, voor een veelzijdiger assortiment

De focus ligt op het ontwikkelen van elektrische fietsen voor iedereen, en het nieuwe aanbod geeft fietsers aanpasbare opties om meer uit elke rit te halen

UTRECHT en SEATTLE, 1 maart 2023 /PRNewswire/ -- Rad Power Bikes™ onthulde vandaag de RadRunner 3 Plus, een nieuw model dat zich richt op fietsers die meer willen doen met een elektrische "utility bike" of functionele fiets. Noord-Amerika's toonaangevend e-bikemerk stelde ook verschillende nieuwe transport-accessoires voor die het makkelijker dan ooit maken om een e-bike te verkiezen boven een auto.

De RadRunner 3 Plus vertegenwoordigt het hoogtepunt van ruim 15 jaar ervaring aan de top van de industrie en biedt meer comfort, verbeterde technologie en superieure rijeigenschappen - allemaal vakkundig ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van een steeds groeiende markt van liefhebbers van de elektrische fiets.

"De nieuwste toevoegingen aan ons assortiment e-bikes en accessoires, ontworpen voor werk, recreatie en alles daartussenin, zijn net zo veelzijdig als onze fietsers", aldus Phil Molyneux, CEO van Rad Power Bikes. "We weten dat onze e-bikes een verlengstuk zijn van de levensstijl van onze fietsers, en we zijn enthousiast om te zien hoe elk lid van onze diverse Rad-community zijn of haar fiets aanpast om zijn of haar leven te upgraden en van alledaagse ervaringen, zelfs boodschappen doen, plezierritten te maken."

RadRunner 3 Plus en RadRunner 3 Plus Accessoires

De RadRunner 3 Plus is een multifunctionele e-bike met superieure prestaties en rijeigenschappen, waardoor elke rit opmerkelijk wordt - of u nu nieuwe plaatsen verkent of uw to-dolijst afwerkt. Rad's team van ingenieurs heeft jarenlang gewerkt aan het ontwerp en de finetuning van dit model op basis van feedback van fietsers en uitgebreide tests om meer stabiliteit, laadcapaciteit en klimvermogen te bieden.

Fietsers zullen genieten van een steviger, stabieler rijgedrag en gecontroleerde bochten dankzij het nieuwe ontwerp van frame, waarvoor een patent is aangevraagd, dankzij het nieuwe ontwerp van het frame met een verhoogd laadvermogen van bijna 160 kilo*. Het frame met lage instap, verende voorvork en ergonomisch zadel bieden meer comfort voor zelfs de langste ritten. Het frame heeft ook een verlengde achterdrager die meer ruimte creëert voor vracht of een passagier. De RadRunner 3 Plus is het eerste product van Rad met een optionele bereikvergroter met twee accu's. Met een tweede batterij is een actieradius tot wel 160km haalbaar. Gecombineerd met de nieuwste reeks accessoires voor vrachtvervoer bevordert dit de missie van de e-bikegigant om de autocultuur in te halen.

De RadRunner 3 Plus heeft hydraulische Tektro-schijfremmen die preciezere en gecontroleerde remkracht bieden en gemakkelijker te onderhouden zijn. De remhendels kunnen worden aangepast aan verschillende handgroottes en bieden de fietsers de zekerheid die ze nodig hebben om de e-bike soepel tot stilstand te brengen. De Rad-ingenieurs hebben de aangepaste motor geoptimaliseerd zodat de RadRunner 3 Plus tien procent sneller heuvels beklimt*. Een gemakkelijk af te lezen, aangepast displaysysteem maakt de bediening eenvoudiger en intuïtiever, met duidelijke weergave van realtime statistieken zoals vermogen, afgelegde kilometers, tijd en batterijniveau. De volledig afneembare, semi-geïntegreerde batterij is ontworpen om eenvoudig af te nemen de batterik kan zo apart worden, maar ook wanneer deze nog op de fiets geplaatst is. De RadRunner 3 Plus heeft niet alleen strenge veiligheids- en betrouwbaarheidstests ondergaan, maar is ook uitgerust met volledige spatborden, een goed zichtbare koplamp en achterlicht en banden met een reflecterende strip voor optimale veiligheid van de fietser.

De RadRunner-serie is gebouwd voor maatwerk, en de RadRunner 3 Plus gaat nog een stap verder met een extra bagagerail en nieuwe bevestigingspunten voor accessoires voor nog meer opbergmogelijkheden. Het model is compatibel met het uitgebreide accessoireaanbod van Rad, zodat fietsers hun e-bike met meer dan 350 combinaties kunnen aanpassen aan hun dagelijks leven. Zowel de vernieuwde middenconsole als het passagierpakket zijn zonder gereedschap afneembaar.

Prijzen en beschikbaarheid:

RadRunner 3 Plus : Nu online te koop voor € 2.499.

RadRunner 3 Plus Center Console (middenconsole ): Prijs vastgelegd op € 139, beschikbaar voor pre-order ; levering aan klanten verwacht voor begin Mei.

RadRunner 3 Plus Passenger Package (passagierpakket) : Prijs vastgelegd op € 149, beschikbaar voor pre-order ; levering aan klanten verwacht voor eind April.

Rad Range Extender (bereikvergroter): In ontwikkeling. Fietsers die meer informatie wensen, kunnen zich op de website van Rad Power Bikes aanmelden.

*Vergelijking tussen RadRunner Plus en RadRunner 3 Plus.

Over Rad Power Bikes™: Rad Power Bikes is het grootste e-bikemerk in Noord-Amerika, met een community van bijna 600.000 fietsers in meer dan 30 landen en duizenden zakelijke klanten. Het bedrijf, dat in 2007 werd opgericht, richt zich op consumenten over de hele wereld en beschikt over een volledige reeks betaalbare e-bikes en accessoires die het transport van mensen en goederen voorgoed veranderen. Het wereldwijde team van gepassioneerde e-bikers creëert producten en service-oplossingen die alles aankunnen, van woon-werkverkeer en avontuur tot bezorging of het vervoer van kinderen, en die bovendien betaalbaar zijn. Het bedrijf ontwerpt al zijn producten zelf in het hoofdkantoor in Seattle. Het bedrijf bedient fietsers in de hele VS, Canada en Europa en heeft negen RadRetail-vestigingen. Rad Power Bikes, erkend door TIME, Fast Company en Inc. als een van de meest innovatieve en invloedrijke bedrijven in 2021, stelt zich tot doel een wereld te bouwen waarin vervoer energie-efficiënt en plezierig is, en toegankelijk voor iedereen.

