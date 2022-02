Rechtstreekse levering aan de deur van miljoenen Chinese klanten dankzij de nieuwe premium adresdataset van Loqate

- De nieuwe China Premium Data Set van Loqate, een GBG-oplossing, bevat de meest uitgebreide adresgegevens op premise-niveau voor het Chinese vasteland op de markt

- Nauwkeurige adresgegevens zullen bedrijven helpen te verkopen aan de 140 miljoen Chinese klanten die jaarlijks producten en diensten buiten China kopen

- Het verifiëren van personen met correcte adresgegevens helpt ook bedrijven, zoals detailhandelaars en banken, om te voldoen aan de regionale compliance-eisen

LONDEN, 3 februari 2022 /PRNewswire/ -- Loqate, een GBG-oplossing, maakt het voor bedrijven die buiten China gevestigd zijn eenvoudiger dan ooit om te profiteren van de groeiende grensoverschrijdende markt, waardoor ze goederen en diensten kunnen verkopen en leveren aan honderden miljoenen Chinese consumenten. Met de lancering van de nieuwe China Premium Data Set - de meest uitgebreide adresgegevens op premise-niveau voor het Chinese vasteland op de markt - kan Loqate bedrijven helpen om snel Chinese consumenten te verifiëren, aan te sluiten en aan hen te leveren.

In China wonen 1,4 miljard mensen, van wie er 140 miljoen goederen en diensten aankopen buiten het land. Volgens Statista wordt de waarde van de grensoverschrijdende invoer in China geraamd op 2,8 biljoen yuan. Bedrijven die buiten het land actief zijn, ondervinden echter vaak moeilijkheden om goederen effectief over de grens te verkopen en te verzenden omdat de consumentengegevens op adresniveau gebrekkig zijn. Slechte gegevens maken het moeilijk om een klant te verifiëren, zijn adres te identificeren, aan hem te leveren en veroorzaken problemen met de naleving van de Chinese regelgeving.

De China Premium Data Set van Loqate garandeert de kwaliteit en nauwkeurigheid van adresgegevens over Chinese consumenten. Ze zijn geïntegreerd in de bestaande oplossingen van Loqate, Capture en Verify , zodat Loqate nu schaalbare oplossingen kan bieden voor het vastleggen, verifiëren en verrijken van adresgegevens voor bedrijven die de Chinese consument willen bereiken. Dankzij accuratere adresgegevens over Chinese consumenten kunnen bedrijven nu rekenen op:

Minder mislukte leveringen: Door adressen vooraf te controleren, kunnen bedrijven besparen op kosten verbonden aan mislukte afleverpogingen en chargebacks. Bij Loqate-klanten verminderde het aantal mislukte leveringen met 70%

Door adressen vooraf te controleren, kunnen bedrijven besparen op kosten verbonden aan mislukte afleverpogingen en chargebacks. Bij Loqate-klanten verminderde het aantal mislukte leveringen met 70% Een betere klantervaring: Address Capture van Loqate vult in drie of minder toetsaanslagen automatisch alle Chinese adresvelden in, waardoor de tijd voor gegevensinvoer afneemt met meer dan 78% en het aantal fouten met 20%

Address Capture van Loqate vult in drie of minder toetsaanslagen automatisch alle Chinese adresvelden in, waardoor de tijd voor gegevensinvoer afneemt met meer dan 78% en het aantal fouten met 20% Overeenstemming met de regionale compliance-eisen: Betere gegevens op adresniveau kunnen bedrijven helpen shoppers beter te verifiëren, terwijl ze er ook voor zorgen dat wordt voldaan aan de regelgeving inzake "ken uw klant" (KYC), fraudebestrijding en adresgegevenskwaliteit in de regio

Matthew Furneaux, directeur van Location Intelligence bij Loqate: "Nog nooit was het zo belangrijk om Chinese consumenten online te bereiken, nu welgestelde Chinese consumenten minder reizen en meer op hun thuismarkt uitgeven, volgens onderzoek van adviesbureau Bain . Dit zal een diepgaande invloed hebben op bijvoorbeeld de luxedetailhandel, met China dat tegen 2025 de grootste luxemarkt ter wereld zal zijn.

"Zonder nauwkeurige adresgegevens over Chinese consumenten zal het voor overzeese bedrijven echter steeds moeilijker worden om deze markt te veroveren - met mislukte leveringen, slechte klantervaring en complianceproblemen als gevolg. De nieuwe dataset is revolutionair en maakt het voor bedrijven gemakkelijker dan ooit om voet aan de grond te krijgen en te groeien op de Chinese markt."

Over Loqate, een GBG onderneming

Loqate is 's werelds meest vertrouwde location intelligence service, die elk bedrijf in de wereld helpt iedere klant in de wereld te bereiken. Meer dan 20.000 bedrijven vertrouwen elke dag op Loqate om hun klanten in 250 landen en gebieden te bereiken. De deskundigheid van Loqate op het gebied van wereldwijde adressering wordt ondersteund door teamleden over de hele wereld, waaronder de VS, het VK, Duitsland, Maleisië, China en Australië. Loqate is een GBG-oplossing. GBG, experts in digitale identiteit, biedt een reeks oplossingen waarmee organisaties snel de identiteit en locatie van hun klanten kunnen valideren en verifiëren. Ga voor meer informatie naar: www.loqate.com en www.gbgplc.com .

