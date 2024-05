Redaptive breidt financiering uit voor de implementatie van Energy-as-a-Service oplossingen voor duurzaamheidsprogramma's; Deutsche Bank, Rabobank en Mitsubishi HC Capital America dragen $ 250 miljoen bij.

Extra financiële middelen voor deze warehouse-faciliteit in securitisatiestijl bieden Redaptive verdere mogelijkheden voor het installeren van meet-, energiebesparings- en energieopwekkingsprojecten voor klanten.

DENVER, 22 mei 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigde Redaptive, Inc., de marktleider op het gebied van Energy-as-a-Service (EaaS), de uitbreiding aan van zijn opslagfaciliteit met de US Private Credit & Infrastructure-groep van Deutsche Bank om hun HVAC-, LED-, zonne- en andere projecten te helpen versnellen. Deutsche Bank, die optreedt als Sole Lead Arranger, krijgt nu het gezelschap van Rabobank, een vooraanstaande wereldwijde voedsel- en agribusiness bank en een toonaangevende financier van de energietransitie, en Mitsubishi HC Capital America, de grootste onafhankelijke, niet-bancaire commerciële financieringsmaatschappij in Noord-Amerika, die de financiering voor deze ronde hebben uitgebreid tot $ 250 miljoen. De uitgebreide faciliteit stelt Redaptive in staat om klanten te voorzien van de meest concurrerende prijzen voor EaaS- en data-aanbiedingen.

Voor meer informatie over de eerste faciliteit van Deutsche Bank die in augustus 2023 werd aangekondigd, ga naar: https://www.prnewswire.com/news-releases/redaptive-secures-125m-financing-from-deutsche-bank-to-deploy-energy-as-a-service-solutions-for-sustainability-programs-301908726.html

"De extra financiering van Deutsche Bank, Rabobank en Mitsubishi HC Capital America vergroot onze capaciteit om duurzaamheidsoplossingen in de markt te financieren", zegt Redaptive CFO Matt Gembrin. "We zijn verheugd dat we kunnen blijven voortbouwen op onze bestaande relaties met alle drie de financieringspartners om onze klanten te helpen hun broeikasgasemissies te verlagen en duurzamer te worden."

Bijdragers van Deutsche Bank voegden eraan toe:

"Deutsche Bank is er trots op de innovatie en groei van Redaptive in de energy-as-a-service-industrie te blijven ondersteunen", zegt Blake Yaralian, directeur Deutsche Bank Infrastructure and Energy.

Vertegenwoordigers van Rabobank en Mitsubishi HC Capital America voegden daar op hun beurt aan toe:

"We zijn verheugd om te zien welke stappen Redaptive heeft gezet in de richting van het opschalen van haar activiteiten op het steeds belangrijker wordende gebied van energie-efficiëntie", aldus Claus Hertel, managing director projectfinanciering bij Rabobank Noord-Amerika. "De uitbreiding van deze warehouse-faciliteit zal Redaptive in staat stellen om agressiever te concurreren en uiteindelijk meer bedrijven te helpen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Onze samenwerking met Redaptive sinds 2021 is het symbool van het engagement van Rabobank naar zijn klanten toe als toonaangevend financier van de energietransitie."

"Duurzaamheid en het milieu hebben een hoge prioriteit voor ons bedrijf", aldus Chris Pagano, Senior Vice President Structured Finance and Leasing van Mitsubishi HC Capital America. "Al in 2015 zagen we de waarde in het unieke aanbod van Redaptive en we zijn er trots op dat we al lange tijd partner zijn. We zijn blij om opnieuw met hen samen te werken aan deze laatste financieringsronde, nu ze hun inspanningen voortzetten om bedrijven te helpen hun eigen CO2-voetafdruk te verkleinen."

Deze ronde volgt ook op de warehouse-faciliteit van $ 225 miljoen van Redaptive vorige maand en hun serie E van $ 250 miljoen, die eind vorig jaar werd afgesloten. Voor meer info hierover, lees:

https://www.prnewswire.com/news-releases/redaptive-secures-225m-warehouse-financing-from-atlas-sp-partners-launching-equipment-financing-solution-302120899.html?tc=eml_cleartime

https://www.businesswire.com/news/home/20230503005162/en/Redaptive-Closes-Next-Phase-of-Series-E-Funding-Round-with-Further-Investment-from-Linse-Capital

Over Redaptive

Redaptive is een toonaangevend Energy-as-a-Service-provider die energiebesparende en energieopwekkende apparatuur financiert en installeert. De programma's van Redaptive helpen veel van 's werelds meest geavanceerde organisaties minder energie te verspillen, kosten te optimaliseren, CO2-uitstoot te verlagen en hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen voor hun gehele vastgoedportefeuille. Met Redaptive kunnen klanten barrières op het gebied van kapitaal en middelen overwinnen om snel voordelen op het gebied van energiebesparing te behalen. Dit alles dankzij continue data die worden aangestuurd door Redaptive's eigen meettechnologie. Redaptive is opgericht in 2015 en heeft zijn hoofdkantoor in Denver, Colorado. Ga voor meer informatie naar: Redaptive.com.

Over Deutsche Bank

Deutsche Bank levert producten en diensten op het gebied van retail- en private banking, zakelijk en transactiebankieren, kredietverlening, activa- en vermogensbeheer, evenals gericht investeringsbankieren aan particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen, bedrijven, overheden en institutionele beleggers. Deutsche Bank is de toonaangevende bank in Duitsland met sterke Europese wortels en een wereldwijd netwerk.

Over Rabobank

De Rabobank Groep is wereldwijd marktleider op het gebied van financiële dienstverlening en levert wholesale- en retailbanking, leasing en vastgoeddiensten in meer dan 38 landen. De Rabobank, die meer dan een eeuw geleden werd opgericht, is tegenwoordig een van de grootste banken ter wereld met meer dan $ 660 miljard aan activa. In Noord- en Zuid-Amerika is Rabobank Wholesale Banking North America een vooraanstaande zakenbank en investeringsbank voor de voedingsmiddelen-, agribusiness-, grondstoffen- en energiesector. Ga voor meer informatie naar www.RabobankWholesaleBankingNA.com.

Over Mitsubishi HC Capital America

Mitsubishi HC Capital America is een commerciële financieringsmaatschappij die samen met haar dochteronderneming, Mitsubishi HC Capital Canada, uitgebreide mogelijkheden heeft in heel Noord-Amerika. Ze combineren een adviserende aanpak en een uitgebreid digitaal platform om organisaties van elke omvang te helpen hun groei te versnellen. Met een vermogen van $ 7,5 miljard en meer dan 800 werknemers is het bedrijf de grootste niet-bancaire commerciële financieringsmaatschappij in Noord-Amerika. Mitsubishi HC Capital America werkt samen met fabrikanten, dealers en distributeurs van apparatuur en met eindklanten om financiële oplossingen op maat te bieden, waaronder transport- en commerciële financiering. Het bedrijf is toegewijd aan het verbeteren van de gemeenschappen waarin het actief is en zet zich in voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ga naar https://www.mhccna.com/en-us

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393824/redaptive_logo_Logo.jpg