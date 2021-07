Regering van prefectuur Chiba organiseert online rondleidingen door "stadsvrijwilligers" tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020

CHIBA, Japan, 13 juli 2021 /PRNewswire/ --

- Japan beleven via virtuele rondleidingen -

De regering van de prefectuur Chiba zal in augustus en september virtuele rondleidingen verzorgen die worden georganiseerd door "City Cast Chiba", een organisatie van "stadsvrijwilligers" in dienst van de plaatselijke regering.

De prefectuur Chiba zal tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo in 2020 acht sportevenementen organiseren, waaronder schermen, surfen en goalball.

Doel van de virtuele rondleidingen is mensen die van plan waren plaatselijke rondleidingen of excursies te maken in gebieden rond de plaatsen waar de Olympische en Paralympische Spelen worden gehouden, een alternatieve ervaring aan te bieden.

Vanaf midden juli zullen op de website van de prefectuurregering van Chiba programma's in het Engels, Chinees en Spaans worden geplaatst. Wie aan de programma's wenst deel te deelnemen, kan zijn programma kiezen en zich vervolgens via de website aanmelden.

*De deelnemers worden gekozen volgens het beginsel "wie eerst komt, eerst maalt".

Beeld: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202106307042/_prw_PI1fl_sdl97845.png

Talen en planning rondleidingen

*Nadere bijzonderheden over de rondleidingen en hun thema's zullen, zodra ze zijn vastgelegd, op de hieronder vermelde website worden geplaatst.

*Tijd is Japanse tijd.

*Elke rondleiding is beperkt tot 15 deelnemers.

Rondleiding nr. 1

Taal: Chinees

15 aug. (zon) 2021, van 15:00 tot 16:00 21 aug. (zat) 2021, van 11:00 tot 12:00 29 aug. (zon) 2021, van 11:00 tot 12:00

Rondleiding nr. 2

Taal: Spaans

21 aug. (zat) 2021, van 20:00 tot 21:00 22 aug. (zon) 2021, van 20:00 tot 21:00

Rondleiding nr. 3

Taal: Engels

5 aug. (don) 2021, van 19:00 tot 20:00 21 aug. (zat) 2021, van 18:00 tot 19:00 4 sept. (zat) 2021, van 9:00 tot 10:00

Rondleiding nr. 4

Taal: Engels

5 aug. (don) 2021, van 19:00 tot 20:00 22 aug. (zon) 2021, van 09:00 tot 10:00 5 sept. (zon) 2021, van 18:00 tot 19:00

City Cast Chiba: Regering van de prefectuur Chiba

https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/volunteer2020/en/index.html

SOURCE Chiba Prefectural Government