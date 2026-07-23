RemotePeople lanceert Nederlandstalige website en vereenvoudigt internationaal personeel aannemen voor Nederlandse en Belgische bedrijven

Employer of Record (EOR), internationale payroll en recruitment in meer dan 150 landen, met een EOR-dienst vanaf $199 per medewerker per maand.

NEW YORK, 23 juli 2026 /PRNewswire/ -- RemotePeople, wereldwijde aanbieder van Employer of Record (EOR), internationale salarisadministratie en recruitmentdiensten in meer dan 150 landen, kondigt de lancering aan van de Nederlandstalige versie van zijn website: remotepeople.com/nl. Het nieuwe platform stelt Nederlandse en Belgische bedrijven in staat om internationaal personeel aan te nemen, uit te betalen en te beheren. Volledig compliant en volledig in het Nederlands.

Voor bedrijven die internationaal willen groeien, brengt het aannemen van medewerkers in meerdere landen vaak complexe uitdagingen met zich mee. Denk aan het opzetten van lokale entiteiten, het voldoen aan lokale wet- en regelgeving, salarisverwerking in verschillende valuta en arbeidsvoorwaarden die per land verschillen. Met de lancering van de Nederlandstalige website maakt RemotePeople deze dienstverlening toegankelijker voor Nederlandse en Belgische organisaties, zodat directeuren, HR-teams en financiële professionals internationaal personeel kunnen aannemen zonder taalbarrières.

Internationaal werven, aannemen en uitbreiden - zonder een lokale entiteit

Met RemotePeople kunnen bedrijven medewerkers aannemen in meer dan 150 landen zonder een lokale entiteit op te zetten. Salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden en compliance zijn volledig inbegrepen. Het aanbod rust op drie pijlers: werven, aannemen en internationaal uitbreiden. Deze pijlers ondersteunen de volledige levenscyclus van internationale medewerkers:

- Employer of Record (EOR) - Neem medewerkers aan in meer dan 150 landen vanaf $199 per medewerker per maand, zonder opstartkosten of minimale contractduur.

- Internationale salarisadministratie - Betaal internationale teams op tijd uit, in alle valuta en met lokale belastingaangiften.

- Contractor of Record (COR) en freelancerbetalingen - Werk samen met freelancers wereldwijd, zonder risico op herclassificatie.

- US PEO - Neem medewerkers aan in alle 50 Amerikaanse staten, met federale en statelijke compliance volledig geregeld.

- Wereldwijde arbeidsvoorwaarden - Lokale arbeidsvoorwaarden die voldoen aan de wetgeving én bijdragen aan aantrekkelijk werkgeverschap.

- Internationale werving en selectie - Ontvang voorgeselecteerde kandidaten binnen enkele dagen in plaats van maanden. Je betaalt pas zodra je iemand aanneemt.

- Bedrijfsregistratie en IT-apparatuur - Richt eenvoudig een lokale entiteit op en laat vooraf geconfigureerde IT-apparatuur wereldwijd leveren binnen 3 tot 5 werkdagen.

Een transparant en bewezen aanbod

RemotePeople onderscheidt zich met een transparant en concurrerend prijsmodel: een volledige Employer of Record (EOR)-dienst vanaf $199 per medewerker per maand en een Amerikaanse PEO-dienst vanaf $99 per medewerker per maand, inclusief arbeidsvoorwaarden op Fortune 500-niveau. Betalingen zijn mogelijk in meer dan 150 valuta, zonder overschrijvingskosten. Sinds 2018 is geen enkele salarisadministratie te laat verwerkt. Klanten krijgen persoonlijke ondersteuning van HR- en juridische experts die 24/5 bereikbaar zijn, aangevuld met lokale HR-specialisten in meer dan 150 landen die ondersteuning bieden bij belastingen, pensioenen en arbeidsrecht.

RemotePeople is recent uitgeroepen tot beste Employer of Record-platform in de G2 Summer 2026 Reports, met meer dan 80 badges en een nummer 1-positie in categorieën zoals People Managing People, SelectSoftware Reviews en Outsource Accelerator. Wereldwijd vertrouwen meer dan 3.000 organisaties, waaronder Binance, Boeing, Coinbase, LVMH, Porsche en Bang & Olufsen, op RemotePeople voor hun internationale HR-processen.

"Nederlands en Vlaams zijn belangrijke zakelijke talen in Europa en Nederlandstalige bedrijven verdienen toegang tot internationaal werkgeverschap in hun eigen taal, zonder barrières. Met de lancering van remotepeople.com/nl nemen we opnieuw een obstakel weg tussen Nederlandse en Belgische bedrijven en het internationale talent dat zij willen aannemen. Internationaal personeel aannemen en beheren moet net zo eenvoudig zijn als lokaal personeel aannemen."

— Antoine Boquen, CEO van RemotePeople

Over RemotePeople

RemotePeople is een wereldwijde aanbieder van Employer of Record (EOR), internationale salarisadministratie en recruitment. Het bedrijf helpt organisaties internationaal personeel aan te nemen, uit te betalen en te beheren in meer dan 150 landen, zonder zelf een lokale entiteit op te richten. De dienstverlening omvat de volledige levenscyclus van internationaal werkgeverschap, waaronder Employer of Record (EOR), internationale salarisadministratie, wereldwijde arbeidsvoorwaarden, HR-management, internationale recruitment, Contractor of Record (COR) voor freelancerbeheer, internationale mobiliteit en visumsponsoring, PEO-diensten in de Verenigde Staten en bedrijfsregistratie.

Ruim 3.000 organisaties wereldwijd, waaronder Binance, Boeing, Coinbase, LVMH, Porsche en Bang & Olufsen, vertrouwen op RemotePeople. Het bedrijf is SOC 2 Type II- en ISO 27001-gecertificeerd en voldoet aan de AVG. Daarnaast behaalde RemotePeople de nummer 1-positie als Employer of Record-platform in de G2 Summer 2026 Reports, met meer dan 80 badges en topposities bij People Managing People, SelectSoftware Reviews en Outsource Accelerator.

Perscontact

RemotePeople

Pierre Pradier — Chief Marketing & Innovation Officer

[email protected]

remotepeople.com/nl

Interne notitie: quote nog valideren met Antoine Boquen vóór verspreiding. Cijfers (150+ landen, ruim 3.000 klanten, certificeringen, G2 Summer 2026-resultaten en contactgegevens) controleren aan de hand van de meest recente bedrijfsinformatie.