Renantis et Ventient Energy s'associent pour former une entreprise de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables

Cette nouvelle société ambitionne de devenir l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Europe avec une capacité installée cumulée de 4,2 GW et 18 GW en cours de développement.

MILAN and EDINBOURG, Scotland, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Renantis and Ventient Energy – détenus par des investisseurs institutionnels, dont le groupe Global Infrastructure de J.P. Morgan Asset Management est le consultant – annoncent aujourd'hui leur intention d'unir leurs forces pour former l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Europe.

Avec une capacité installée totale de 4,2 GW dans plus de 200 centrales, l'entreprise deviendra l'un des cinq principaux producteurs d'électricité issue d'énergie éolienne terrestre en Europe. Ensemble, ces organisations exploiteront un portefeuille diversifié de parcs éoliens terrestres, de centrales solaires et d'installations de stockage d'énergie dans neuf pays d'Europe et aux États-Unis.

A ce jour, 18 GW sont en cours de développement, comprenant des projets d'éoliennes terrestres, d'éoliennes flottantes en mer, de panneaux photovoltaïques, de stockage d'énergie et d'hydrogène vert. En combinant la force de développement de Renantis et l'excellence opérationnelle de Ventient Energy, les deux sociétés créeront une organisation de premier plan qui détiendra, développera, et exploitera un portefeuille d'actifs diversifiés dans le domaine des énergies renouvelables.

Cette nouvelle organisation continuera de fournir des solutions personnalisées de gestion d'énergie, de gestion d'actifs et de conseil technique, poursuivant ainsi sa longue tradition de prestation de services aux clients des secteurs industriel et tertiaire à tous les échelons.

Les compagnies ont entamé le processus d'intégration et prévoient d'opérer en tant qu'unique groupe en 2024.

Plus de 750 employés de Renantis et 250 de Ventient Energy formeront une unique organisation qui offrira d'avantage d'opportunité, de fiabilité et d'efficacité aux employés, acteurs et actionnaires.

Le PDG de Renantis, Toni Volpe, dirigera cette nouvelle organisation dont l'objectif est de construire une entreprise d'envergure pour contribuer à la transition énergétique.

En annonçant l'intégration, Toni Volpe a commenté : "Le développement durable et les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Renantis et Ventient Energy. Ensemble, nous allons créer une organisation qui nous permettra d'accélérer la construction d'un avenir meilleur pour les populations et la planète. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs, les mêmes objectifs et ont une culture identique. Cette intégration est une étape naturelle dans l'évolution stratégique de nos activités."

Kevin McCullough, PDG ad interim de Ventient Energy, a déclaré : "Il s'agit d'une étape passionnante dans la croissance de nos entreprises. Les synergies et l'expertise complémentaire qui existent déjà nous permettront d'atteindre un potentiel encore inexploité. Individuellement, nos entreprises prennent des mesures favorables à l'accélération de la transition énergétique et à la construction d'un avenir énergétique plus durable. Mais ensemble, ces pas deviennent des avancées, que nous pouvons transformer en bonds futurs."

Présent dans le monde entier et basé en Italie, Renantis fournit de l'énergie renouvelable depuis 2002. Anciennement Falck Renewables, la société a changé de nom pour devenir Renantis après son acquisition l'année dernière. Outre une capacité de 1 420 MW dans près de 70 centrales d'énergie renouvelable, Renantis dispose de 17 GW de projets, dont 8,6 GW d'éolien offshore flottant en cours de développement : 5,5 GW en Italie et 3,1 GW au Royaume-Uni.

Ventient Energy est l'un des principaux acteurs dans le secteur des énergies renouvelables et également le premier producteur d'énergie éolienne terrestre à capitaux non-publics en Europe. Repartie sur 145 sites, la capacité installée atteint 2,8 GW. Des projets de colocation éolienne et solaire sont en cours de développement sur plusieurs sites en Espagne et au Portugal. Également, Ventient Energy dispose de plusieurs autres projets de colocation avec plus de 1 GW d'énergie solaire afin de proposer une offre énergétique complète pour maximiser l'efficacité de sa production d'énergie renouvelable.

À propos de Renantis

Renantis œuvre avec conviction, chaque jour, pour construire un avenir meilleur pour tous en produisant une énergie propre. Renantis développe, conçoit, construit et exploite des parcs éoliens terrestres, des centrales solaires photovoltaïques, des parcs éoliens flottants en mer et des installations de stockage d'énergie dans le monde entier.

Renantis, dont le siège social est en Italie, produit de l'énergie renouvelable depuis 2002. Ses centrales sont réparties au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Norvège et en Suède, avec une capacité totale de 1 420 MW en exploitation.

Pour Renantis, le développement durable signifie créer de la valeur partagée pour toutes les parties prenantes : préserver et améliorer l'environnement dans lequel Renantis opère et construit des relations durables localement.

Précurseur dans le secteur des énergies renouvelables, Renantis dispose d'une solide expérience dans la fourniture de services et conseils spécialisés tout au long de la chaîne de valeur. De la production à la consommation, Renantis fournit des services de conseil technique, de gestion des installations et de l'énergie dans plus de 40 pays du monde.

À propos de Ventient Energy

Ventient Energy est l'un des principaux acteurs dans le secteur des énergies renouvelables et également le premier producteur d'énergie éolienne terrestre à capitaux non-publics en Europe. Son portefeuille a connu une croissance rapide depuis sa création en 2017. Ventient Energy détient et exploite actuellement des actifs en Belgique, en France, en Allemagne, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni avec une capacité installée de 2,8 GW.

En tant qu'entreprise, sa stratégie s'oriente sur une croissance à long terme en offrant de solides rendements à ceux qui partagent sa vision – générer de l'énergie renouvelable pour assurer l'avenir de la planète et des populations.

