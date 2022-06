Repeats Group investeert in Daly Plastics om het pan-Europese recyclingplatform voor kunststoffen uit te breiden

Investerings- en uitbreidingsplannen positioneren Repeats als leider als het gaat om het recyclen van polyethyleen met een lage dichtheid in Europa

AMSTERDAM, 1 juni, 2022 /PRNewswire/ -- Repeats Group B.V. ("Repeats"), een pan-Europees recyclingplatform voor kunststoffen dat zich richt op de productie van hoogwaardig gerecycled polyethyleen met een lage dichtheid ("LDPE"), kondigde vandaag aan dat het een investering in Daly plastics ("Daly Plastics", "Daly" of het "Bedrijf"), een producent van gerecyclede LDPE in het oostelijke deel van Nederland, in de buurt van Apeldoorn. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Repeats is een portefeuillebedrijf van Ara Partners ('Ara'), een wereldwijd private equity-bedrijf dat zich richt op industriële decarbonisatie.

De investering van Repeats in Daly Plastics is een belangrijke stap in de opbouw van een pan-Europees recyclingplatform voor kunststoffen. Onder het leiderschap van Repeats gaat Daly zijn productiecapaciteit bijna verdubbelen om te voldoen aan de groeiende vraag naar gerecyclede LDPE in Europa. De investering in Daly bouwt voort op de initiële basis van Repeats in Spanje, met een uitbreiding naar andere Europese landen voor later dit jaar.

Daly Plastics gebruikt een mechanisch proces om plastic afval van commerciële, industriële en agrarische bronnen om te zetten in hars dat geschikt is voor commerciële en industriële toepassingen. Daly Plastics, dat al meer dan 35 jaar gerecyclede LDPE-hars aan toonaangevende klanten levert, staat onder leiding van Peter Daalder, die sinds de oprichting in 1985 bij Daly Plastics werkt. Dhr. Daalder zal de Nederlandse bedrijfsvoering en haar uitbreidingsplannen blijven leiden.

"Daly Plastics heeft een uitstekende reputatie in de sector als toonaangevende LDPE - recycler in Nederland en West-Europa ", aldus Greg Rung, CEO van Repeats. "We zijn verheugd over het feit dat Peter Daalder en zijn team bij elkaar komen en kijken ernaar uit om voort te bouwen op hun succes tot op heden. We zien een aanzienlijke kans voor Daly Plastics om door te blijven dringen op de Nederlandse en Duitse markten en om meer internationale klanten te kunnen bedienen dankzij hoogwaardige kunststof dat met de nieuwste beschikbare technologie wordt geproduceerd."

"We zijn verheugd om samen te werken met Repeats en Ara om onze bedrijfsvoering en geografische reikwijdte verder uit te breiden", aldus Peter Daalder, CEO van Daly. "We zijn het eens met de ambitie van 's om een toonaangevende LDPE recycler in Europa te worden en we beschouwen onze inspanningen als essentieel in het vinden van een circulaire oplossing voor het groeiende plasticafvalprobleem in Europa."

"We zijn erg onder de indruk van het bedrijf dat Peter, zijn familie en het hele Daly-team hebben opgebouwd", aldus Tuan Tran, een van de Partners van Ara Partners. "Het platform van Repeats is goed gepositioneerd voor snelle groei en we zijn van plan om de grootste onafhankelijke producent van gerecyclede LDPE-harsen in Europa te bouwen. Onze investering in Daly Plastics zal een belangrijke impact hebben op onze voortdurende inspanningen om de Europese kunststofmarkt te decarboniseren."

Over Repeats

Het in Nederland gevestigde Repeats (Recycled PE AT Scale) is een pan-Europees plasticrecyclingplatform dat polyethyleen ("PE") plastic afval transformeert in hars, geschikt voor een verscheidenheid aan commerciële en industriële flexibele kunststoftoepassingen. Repeats heeft ook geïnvesteerd in Anviplas, een LDPE recycler in Catalonië in December 2021. Ga voor meer informatie over Repeats naar www.repeats-group.com.

Over Daly Plastics

Het in 1985 opgerichte en in Zutphen gevestigde Daly Plastics produceert gerecyclede LDPE uit zowel particulier als agrarisch plastic afval dat kan worden gebruikt in verpakkingstoepassingen. Kijk voor meer informatie over Daly Plastics op www.dalyplastics.nl

Over Ara Partners

Ara Partners is een private equity-bedrijf dat gespecialiseerd is in investeringen in industriële decarbonisatie. Ara Partners investeert in de sectoren industrie en productie, chemicaliën en materialen, energie-efficiëntie en groene brandstoffen en voeding en landbouw, op zoek naar bedrijven die een aanzienlijke decarbonisatie-impact hebben. Het opereert vanuit vestigingen in Boston, Massachusetts, Houston, Texas en Dublin, Ierland. Ara Partners sloot zijn tweede fondsenwervingsronde in september 2021 af met ongeveer 1,1 miljard dollar aan kapitaalverplichtingen. Kijk voor meer informatie over Ara Partners op www.arapartners.com

