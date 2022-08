Republiek Cyprus wordt de eerste lidstaat van de EU die tot de Digital Cooperation Organization toetreedt

RIYADH, Saoedi-Arabië, 4 augustus 2022 /PRNewswire/ -- De Digital Cooperation Organization (DCO) heeft de Republiek Cyprus als de nieuwste lidstaat verwelkomd, aangezien Cyprus het eerste land van de Europese Unie wordt dat tot de DCO toetreedt, een internationale organisatie met als doel om de inclusieve groei van de digitale economie te versnellen om duurzame groei te stimuleren en landen sterker te maken.

De Republiek Cyprus, vertegenwoordigd door het plaatsvervangend ministerie van Onderzoek, Innovatie en Digitaal Beleid, wordt het elfde land dat lid wordt van de DCO.

De toetreding van de Republiek Cyprus tot de DCO werd ceremonieel gevierd in het presidentiële paleis van de Republiek Cyprus en bijgewoond door regeringsfunctionarissen, ambassadeurs, vertegenwoordigers van de industrie en bedrijfsorganisaties, en de lokale media.

H.E. Kyriacos Kokkinos, de staatssecretaris van de president voor Onderzoek, Innovatie en Digitaal beleid, zei: "De Republiek Cyprus is zeer verheugd om toe te treden tot de DCO en deel uit te maken van deze grote inspanning om de groei van de digitale economie te versnellen en voor iedereen een duurzame, inclusieve en welvarende toekomst te verwezenlijken", en voegde daaraan toe dat "In het licht van vele uitdagingen en de sociaal-economische ontwikkelingen en technologische evoluties die wereldwijd blijven doorgaan en evolueren, is internationale samenwerking in de digitale sfeer een krachtige investering in onze gezamenlijke toekomst".

Volgens de staatssecretaris zijn de nationale ambities en strategische doelstellingen van Cyprus volledig in lijn met de missie van de DCO en is de regering er trots op om van deze spannende uitdaging deel uit te mogen maken en kennis en ervaring met de wereld te delen. "Als eerste EU-lidstaat die toetreedt tot de DCO, en als een natuurlijk kruispunt tussen Europa, Azië en Afrika wil Cyprus een brug vormen tussen landen, mensen en ideeën, waardoor communicatie en samenwerking en kennisoverdracht worden vergemakkelijkt", aldus Dhr. Kokkinos.

Deemah AlYahya, secretaris-generaal van de DCO verwelkomde Cyprus als nieuwe lidstaat: "We zijn erg blij dat de Republiek Cyprus ervoor heeft gekozen om de elfde lidstaat van de DCO te worden, en markeren we vandaag onder leiding van Cyprus, een belangrijke mijlpaal voor DCO dat het eerste Europese land zich bij de DCO heeft aangesloten. We richten ons op het creëren van een internationaal ecosysteem voor het delen van kennis en samenwerking om digitale welvaart voor iedereen te bevorderen, en de toetreding van Cyprus is een belangrijke mijlpaal om de DCO te laten uitgroeien tot een wereldwijde organisatie met lidstaten die een diversiteit aan ervaring en strategische benaderingen weerspiegelen.

"Veel van de strategische initiatieven die door Cyprus zijn genomen, komen overeen met de eigen doelstellingen van de DCO, zoals programma's om barrières voor digitale startups te verminderen en ondernemerschap en initiatieven om de inclusie van vrouwen, jongeren en andere ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen in de digitale economie te bevorderen. Cyprus is ook een goed voorbeeld van hoe landen slim beleid en strategieën kunnen gebruiken om een solide basis te leggen voor een rechtvaardige digitale economie, en we kijken ernaar uit om Cypriotische expertise in te schakelen met de rest van de DCO om kennis, ervaring en bewezen effectiviteit op het gebied van digitale welvaart stimuleren."

SOURCE The Digital Cooperation Organization (DCO)