La République de Chypre devient le premier État membre de l'UE à adhérer à l'Organisation de coopération numérique

RIYADH, Arabie Saoudite, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- L'Organisation de coopération numérique (DCO) a accueilli un nouvel état membre, la République de Chypre. Chypre est le premier pays de l'Union européenne à adhérer à la DCO, une organisation internationale qui vise à accélérer la croissance inclusive de l'économie numérique afin de favoriser une croissance durable et de contribuer à l'autonomie des nations.

La République de Chypre, représentée par le ministère adjoint de la recherche, de l'innovation et de la politique numérique (DMRID), est le 11e pays à rejoindre la DCO.

Cyprus to DCO

L'adhésion de la République de Chypre à la DCO a été saluée lors d'une cérémonie au Palais présidentiel de la République de Chypre. Y ont participé des représentants du gouvernement, des ambassadeurs, des représentants de l'industrie et des entreprises, ainsi que des médias locaux.

S.E. Kyriacos Kokkinos, ministre adjoint du président pour la recherche, l'innovation et la politique numérique, a déclaré : « La République de Chypre est très heureuse de rejoindre la DCO et de participer à ce grand effort pour accélérer la croissance de l'économie numérique et construire un avenir durable, inclusif et prospère pour tous ». Et d'ajouter : « Face à de nombreux défis, et tandis que les évolutions socioéconomiques et technologiques se poursuivent et évoluent, la coopération internationale dans le domaine numérique est un puissant investissement dans notre avenir commun. »

Selon le ministre adjoint, les ambitions nationales et les objectifs stratégiques de Chypre s'alignent pleinement sur la mission de la DCO et expriment la grande fierté du gouvernement de faire partie de ce voyage passionnant, axé sur le partage de ses connaissances et de son expérience avec la communauté mondiale. « En tant que premier État membre de l'UE à adhérer à la DCO et carrefour naturel entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique », a déclaré M. Kokkinos, « Chypre aspire à servir de passerelle entre les nations, les peuples et les idées, en facilitant la communication, la collaboration et le transfert des connaissances. »

Deemah AlYahya, Secrétaire général de la DCO, a salué l'arrivée de Chypre en tant que nouvel État membre : « Nous sommes très heureux que la République de Chypre ait choisi de devenir le onzième État membre de la DCO. Aujourd'hui, en présence des dirigeants de Chypre, une étape importante est franchie pour la DCO. En effet, la 1re nation européenne rejoint la DCO. Nous nous concentrons sur la promotion d'un écosystème international pour le partage des connaissances et la coopération afin de promouvoir la prospérité numérique pour tous. L'adhésion de Chypre est une étape importante, car nous élargissons la portée de la DCO, qui devient une organisation mondiale avec des États membres reflétant une diversité d'expériences et d'approches stratégiques.

« Bon nombre des initiatives stratégiques entreprises par Chypre cadrent avec les objectifs de la DCO, tels que des programmes visant à réduire les obstacles au lancement d'entreprises numériques et à encourager l'entrepreneuriat, et des initiatives visant à promouvoir l'inclusion des femmes et des jeunes, et d'autres populations sous-représentées dans l'économie numérique. Chypre est également un bon exemple de la façon dont les nations peuvent utiliser des politiques et des stratégies intelligentes pour créer une base solide pour une économie numérique équitable, et nous nous réjouissons à la perspective de faire appel à l'expertise chypriote avec le reste de la DCO pour partager les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques afin de favoriser la prospérité numérique. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1871982/Cyprus_to_DCO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867632/DCO_Logo.jpg

SOURCE The Digital Cooperation Organization (DCO)