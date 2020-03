Resultaten 2019 Emakina Group: verdere groei van activiteiten in het tweede halfjaar, operationele prestaties onder controle

Bevoorrechte en gereglementeerde informatie – Samenvatting van het officieel Franstalig bericht

BRUSSEL, 27 maart 2020 /PRNewswire/ -- Emakina Group (Euronext Growth Brussels: ALEMK), een toonaangevende internationale groep van onafhankelijke digitale bureaus, publiceert zijn jaarresultaten voor 2019. De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten namen toe met 4,6% tot 96.618 KEUR tegenover 92.390 KEUR in 2018, met verdere groei met 5,4% van de activiteiten buiten België.

Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten: +4,6%

96.618.148 EUR tegenover 92.389.601 EUR in 2018,

(+4,2% bij constante perimeter).





tegenover in 2018, (+4,2% bij constante perimeter). EBITDA: -3,7%

5.881.414 EUR EUR tegenover 6.107.455 EUR in 2018,

(% totale bedrijfsopbrengsten: van 6,6% naar 6,1%).





EUR tegenover in 2018, (% totale bedrijfsopbrengsten: van 6,6% naar 6,1%). Resultaat voor belastingen: 235.278 EUR ,

een daling met 857.954 EUR tegenover 1.093.232 EUR in 2018.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening onder controle, nettoresultaat bijna break-even

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bedraagt 1.256.070 EUR in 2019, door de operationele prestaties en de verhoging van de afschrijvingen en waardeverminderingen. Een hoger financieel resultaat compenseert dit gedeeltelijk, voornamelijk dankzij de verlaging van de afschrijvingskosten op goodwill.

Financiële draagkracht

De financiële gezondheid van de groep blijft behouden, dankzij een nettoresultaat dichtbij nul (ondanks de afschrijvingskosten op goodwill), een schuldgraad in lijn met de groei van de activiteiten en de beschikbare aangepaste kredietlijnen.

Nieuwe klanten

Emakina Group verwelkomde een reeks nieuwe klanten: Allergan, Al Tayer Group, Arcelik, Basic-Fit, Beko, Brussels Expo, Chalhoub Group, Courrèges, Fluxys, FrieslandCampina, Gulf Marketing Group, Heineken Blade, Honda, Majid Al Futtaim Fashion, Moteo, Nike, Nuskin, Olympique de Marseille, Sodexo, Stockmann, Suitsupply, Sunweb, TVH, UnifiedPost, en VOO.

Voortzetting van overnames

In oktober 2019, verwierf Emakina Group 100% van het kapitaal van Cloudworks Consulting DMCC (Dubai Multi Commodities Center), een innoverend Cloud Consulting-bedrijf met kantoren in Dubai en 27 experts, via zijn agentschap Emakina FZ‑LLC in Dubai. Hiermee bevestigt het zijn ambitie als betrouwbare partner in het Midden-Oosten.

Gebeurtenissen na afsluiting en vooruitzichten voor 2020

De coronaviruspandemie en de impact van de inperkingsmaatregelen zullen de economische prestaties van Emakina beïnvloeden vanaf maart 2020. Dit zal later in een specifieke mededeling worden toegelicht. Het management heeft al een reeks noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de gevolgen van deze pandemie te beperken voor de marges en de cashflow van de groep.

