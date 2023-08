Revolutionaire techniek biedt hoop voor haarrestauratie bij mensen van Afrikaanse afkomst

LOS ANGELES, 8 aug. 2023 /PRNewswire/ -- Een baanbrekend onderzoek, verschenen in het Dermatologic Surgery Journal, markeert een belangrijk keerpunt in de zoektocht naar effectieve haarrestauratie bij mensen van Afrikaanse afkomst. Onder de titel "Folliculaire Unit Excisie bij patiënten van Afrikaanse afkomst: Een huidvriendelijke techniek," introduceert deze studie een innovatieve aanpak afgestemd op de unieke haar- en huidkenmerken van deze bevolkingsgroep.

Nieuwe huidresponsieve haartransplantatietechniek brengt revolutie teweeg in de behandeling van patiënten van Afrikaanse afkomst

Onder leiding van Dr. Sanusi Umar van de divisie Dermatologie van Harbor-UCLA Medical Center, Torrance, en Dr. U Hair and Skin Clinic in Manhattan Beach, introduceert het multinationale team van deskundigen uit zeven landen het huidresponsieve follicular unit excision (FUE)-apparaat UGraft Zeus® (Manhattan Beach, CA). Dit geavanceerde apparaat past zich op unieke wijze aan de haarkrul, huiddikte en -stevigheid bij haartransplantatiepatiënten aan en vormt zo een nieuwe standaard in haarrestauratieprocedures.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

De huidresponsieve techniek boekt opmerkelijke successen, met een gemiddeld transsectiepercentage van 3-6%, wat de effectiviteit aantoont.

Huiddikte en -stevigheid werden geïdentificeerd als cruciale factoren bij het uitvallen van het transplantaat, terwijl de haarkrul het resultaat in mindere mate beïnvloedde.

Het Dr. UGraft Zeus FUE-apparaat minimaliseert aanzienlijk en zonder uitzondering de transsectie van de graft bij alle patiënten van Afrikaanse afkomst, wat leidt tot grote tevredenheid bij de chirurg en een bereidheid om het huidresponsieve apparaat te gebruiken voor FUE-procedures bij patiënten van Afrikaanse afkomst.

Dr. Umar benadrukt het belang van de resultaten van het onderzoek en zegt: "Onze huidresponsieve techniek is een belangrijke stap in de richting van een universele haartransplantatiemethode die rekening houdt met de unieke fysiologische kenmerken van elk individu." Als houder van verschillende patenten op de UGraft Zeus-technologieën voegde Dr. Umar eraan toe: "Bovendien hebben we een universele scoringsschaal ontwikkeld om de huid- en haarkenmerken nauwkeurig te definiëren bij alle individuen, ongeacht hun etniciteit. Het erkennen van de enorme diversiteit aan huid- en haarkenmerken binnen een bepaalde populatie, in het bijzonder binnen de populatie van Afrikaanse herkomst, heeft bijgedragen aan het oplossen van deze al lang bestaande uitdaging bij haartransplantaties. Deze innovatie kan een revolutie betekenen voor haarrestauratiepraktijken en de toegang tot deze transformatieve procedure verbeteren."

Het onderzoek onderstreept het belang van een medische aanpak op maat, vooral voor diverse patiëntengroepen. Terwijl de medische vooruitgang niet stilstaat, biedt deze doorbraak nieuwe hoop voor mensen die op zoek zijn naar haarrestauratie, inclusief mensen met haar met een Afro-textuur.

