Nieuw apparaat vergemakkelijkt succesvolle FUE-transplantaties voor lang haar zonder te scheren

LOS ANGELES, 2 jan 2024 /PRNewswire/ -- Een recent onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, onthult een baanbrekende vooruitgang in haartransplantatie, meldt Dr. U Hair and Skin Clinic. Het onderzoek, getiteld "No-Shave Long Hair Follicular Unit Excision using an All-Purpose Skin-Responsive Device", richt zich op het vereenvoudigen van de procedure voor patiënten die ervoor kiezen om tijdens de transplantatie hun hoofdhuid niet te laten scheren en biedt na de operatie meteen een voorbeeld van de resultaten op lange termijn. Het onlangs geïntroduceerde UGraft Zeus®-apparaat stroomlijnt de procedure aanzienlijk, waardoor deze sneller en gemakkelijker verloopt en schade aan het transplantaat minimaal blijft.

Donor area is shown soon after long-hair FUE using the UGraft Zeus (A). Long-shafted grafts from a straight-haired individual (B).

Het onderzoek, dat in meerdere centra werd uitgevoerd en waaraan 152 patiënten in vijf multinationale klinieken deelnamen, toonde het succes van de UGraft Zeus®. Het onderzoek liet een lager beschadigingspercentage van het transplantaat (2,2 - 4,3%) zien in vergelijking met eerder gepubliceerde onderzoeken (5,6% - 9,2%), naast een ongekend hoog terugwinningspercentage van 87% van transplantaten van lang haar. De efficiëntie van het apparaat was opmerkelijk, met een transplantaatextractiesnelheid van 440 per uur ten opzichte van 157 per uur in eerdere onderzoeken. Zelfs chirurgen met minder dan 6 maanden ervaring lieten na het gebruik van de UGraft Zeus® een grotere bereidheid zien (van 1,25 naar 4,20 op een schaal van 1 - 5) om FUE-procedures met lang haar zonder scheren uit te voeren.

Het onderzoek toonde verder de veelzijdigheid van het apparaat aan door het succes van de no-shave FUE met lang haar bij patiënten met een donkere huidskleur van Afrikaanse afkomst, bij wie zelfs FUE-procedures waarbij de hoofdhuid kaal geschoren wordt doorgaans als een uitdaging worden beschouwd.

Het apparaat, dat voorzien is van een gepatenteerde intuïtieve perforator genaamd The Intelligent Punch® met driver (UGraft Zeus®) die zich aan de huid aanpast, revolutioneert op verschillende fronten de no-shave haartransplantatieprocedure doordat de procedure sneller verloopt, het transplantaat minimaal beschadigd wordt en haarschachten gelijkmatig behouden blijven.

Deze benadering duidt op een snellere procedure, gebruiksgemak en een grotere bereidheid van chirurgen om de techniek toe te passen.

Dr. Sanusi Umar, hoofdauteur van de afdeling Dermatologie van Harbor-UCLA, Torrance, en Dr. U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, Californië, benadrukte: "Ons onderzoek onthult doorbraken in minimaal invasief haarherstel. De UGraft Zeus® biedt nu hoop aan patiënten die hun hoofd niet kunnen scheren vanwege hun levensstijl of vanwege te weinig budget om toegang te krijgen tot FUE van lang haar. Deze innovatieve technologie biedt veelzijdigheid aan haarchirurgen door uit te blinken in het transplanteren van baard- en lichaamshaar, geschoren en niet-geschoren FUE-procedures, voor verschillende huid- en haartypes, zonder van perforator of apparaat te hoeven wisselen. Bovendien stelt deze technologie een nieuwe norm ten aanzien van efficiëntie, gemak en kosteneffectiviteit.

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met:

Sara Harutyunyan

Dr. U Hair and Skin Clinic

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=D9QZA0ZgNGA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2308283/UGraft_Zeus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2170144/Dr_U_Hair_and_Skin_Clinic_Logo.jpg