RoboMarkets integreert de geavanceerde AI-technologieën van Acuity Trading voor een beter klantaanbod

LIMASSOL, Cyprus, 26 oktober 2023 /PRNewswire/ -- RoboMarkets, een Europees beursbedrijf, heeft bekendgemaakt een strategisch partnerschap aan te gaan met Acuity Trading, bekend om zijn geavanceerde AI-gestuurde handelstechnologieën. Deze samenwerking benadrukt de inzet van RoboMarkets om zijn particuliere en professionele klanten verfijnde, alternatieve perspectieven op de financiële markt te bieden, waardoor zij een concurrentievoordeel behouden in hun handelsactiviteiten.



In zijn poging om de handelservaringen van zijn handelaren te verbeteren, staat RoboMarkets klaar om de innovatieve, AI-gestuurde tools van Acuity te integreren, waaronder de Economic Calender, AnalysisIQ en AssetIQ. Deze samenwerking verrijkt de besluitvormingsmogelijkheden van de handelaren van RoboMarkets en onderstreept de missie van het bedrijf om een alomvattend perspectief op de financiële markt te bieden.

De handelaren van RoboMarkets krijgen toegang tot geavanceerde tools, waaronder:

Acuity's AI-aangedreven Economic Calender : deze tool biedt realtime inzichten. Met door AI verbeterde filtering en levendige indicatoren kunnen handelaren ermee door marktvolatiliteit en onzekerheden navigeren om deze uitdagingen om te buigen tot bruikbare handelsmogelijkheden.





: deze tool biedt realtime inzichten. Met door AI verbeterde filtering en levendige indicatoren kunnen handelaren ermee door marktvolatiliteit en onzekerheden navigeren om deze uitdagingen om te buigen tot bruikbare handelsmogelijkheden. Acuity's AnalysisIQ : deze technologie, afkomstig van Signal Center en in 2021 overgenomen door Acuity, staat onder toezicht van de FCA. Het biedt handelaren professioneel, betrouwbaar marktonderzoek en handelssignalen om hun handelsstrategieën en besluitvormingsprocessen te versterken.





: deze technologie, afkomstig van Signal Center en in 2021 overgenomen door Acuity, staat onder toezicht van de FCA. Het biedt handelaren professioneel, betrouwbaar marktonderzoek en handelssignalen om hun handelsstrategieën en besluitvormingsprocessen te versterken. AssetIQ: deze robuuste onderzoekstool biedt handelaren een alomvattend, uniform beeld van de activa op het wereldtoneel, waardoor de nieuwste en meest relevante gegevens altijd beschikbaar zijn om hen te helpen bij het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen.

RoboMarkets heeft er consequent naar gestreefd om zijn aanbod voortdurend te verbeteren en klanten te voorzien van innovatieve tools op basis van de nieuwste technologische doorbraken. De samenwerking met Acuity Trading onderstreept de missie van RoboMarkets om zijn aanbod voortdurend met de allernieuwste tools te verfijnen.

Als een door CySEC gereguleerde entiteit blijft RoboMarkets standvastig in het prioriteren van de veranderende behoeften van zijn handelaren. Met een gevarieerd aanbod van meer dan 3.000 instrumenten, waaronder Amerikaanse aandelen en ETF's, beschikbaar voor handel en investeringen, versterkt het bedrijf zijn missie om zijn toonaangevende positie in de handelssector te behouden door te integreren met de innovatieve tools van Acuity Trading.

Over RoboMarkets

RoboMarkets is een financiële broker die actief is onder CySEC-licentie nr. 191/13. RoboMarkets biedt beleggingsdiensten aan in veel Europese landen en biedt handelaren die op de financiële markten actief zijn toegang tot zijn eigen platforms. Ga voor meer informatie over de producten en activiteiten van het bedrijf naar www.robomarkets.com.

Over Acuity Trading

Acuity Trading bracht in 2013 een revolutie teweeg in de online handelservaring voor miljoenen beleggers met de introductie van tools voor visueel nieuws en sentiment. Tegenwoordig blijft Acuity de fintech-markt leiden met alfa die alternatieve gegevens genereert en zeer aantrekkelijke handelsinstrumenten die gebruikmaken van het nieuwste op her gebied van AI-onderzoek en AI-technologie. Het team van academici, wetenschappers, nieuws- en marktprofessionals van Acuity staat voor het leveren van zeer effectieve dataproducten die waarde bieden aan investeerders van alle niveaus en ervaring. Flexibele leveringsopties omvatten API's, MT4/5, plug-and-play-widgets en automatiseringsdiensten van derden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1479513/4356951/RoboMarkets_Logo.jpg

SOURCE RoboMarkets