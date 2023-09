LIMASSOL, Cyprus, 25 september 2023 /PRNewswire/ -- RoboMarkets, een Europese broker, kondigt zijn integratie met TradingView aan, een toonaangevend platform voor charts en analyses. Klanten van RoboMarkets kunnen hun handelsstrategieën nu op TradingView implementeren en hun prestaties analyseren met een ruime keuze aan charts en analysetools.

RoboMarkets integreert met TradingView om handelsmogelijkheden te verbeteren

Door deze integratie komen de producten van RoboMarkets beschikbaar voor een grotere doelgroep, waaronder investeerders die op geavanceerde analysetools vertrouwen om bij het openen van nieuwe posities nieuwe kansen te identificieren. Het doel van deze integratie is het bieden van een superieure en naadloze handelservaring. Klanten van RoboMarkets kunnen hun accounts nu simpelweg aan TradingView koppelen en rechtstreeks op het platform handelen om niet meer tussen verschillende schermen te hoeven schakelen. Gebruikers die niet over een actief handelsaccount beschikken kunnen een account openen en via een gebruiksvriendelijke interface rechtstreeks aan TradingView koppelen.

TradingView is een platform om grafieken te maken en om te handelen, waarbij gebruikers met behulp van gebruiksvriendelijke functies technische en fundamentele analyses kunnen maken, maar ook met elkaar kunnen communiceren via het grootste sociale netwerk voor investeerders. Dankzij de integratie met TradingView, hebben klanten van RoboMarkets nu toegang tot diverse, geavanceerde analysefuncties, waaronder functies voor het maken van charts, marktgegevens en technische indicatoren. Voorts kunnen ze nieuwe strategieën verkennen die getest zijn door miljoenen actieve handelaren in de snelgroeiende community van TradingView.

Over RoboMarkets

RoboMarkets is een financiële broker die actief is onder CySEC-licentie nr. 191/13. RoboMarkets biedt beleggingsdiensten aan in veel Europese landen en biedt traders die op de financiële markten actief zijn toegang tot zijn eigen platforms. Ga naar www.robomarkets.com voor meer informatie over de producten en activiteiten van het bedrijf.

Over Tradingview

TradingView is 's werelds toonaangevende chartsplatform dat door een levendige community van meer dan 50 miljoen traders wereldwijd gebruikt wordt. TradingView voorziet zijn gebruikers van de beste charttools in zijn klasse, live marktgegevens, een uitgebreide suite met analysefuncties, en handelsintegraties met geselecteerde partners.

Het is een unieke omgeving waarbinnen gebruikers op één centrale plek grafieken kunnen maken, met elkaar kunnen chatten en kunnen handelen. Of je nu voorstander bent van crypto die geïnteresseerd is in btc usd, een forex-handelaar die de dxy index volgt, of een investeerder die met een aandelenzoeker naar verborgen juweeltjes speurt, TradingView heeft voor ieder wat wils.

Behalve een uitstekende gebruikservaring biedt TradingView oplossingen voor bedrijven, waaronder advertenties, nieuwspartnerschappen, marktfuncties, chartbibliotheken en integraties tussen brokers.

