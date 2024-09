RoboMarkets past zijn Europese business model aan en wil leider worden in aandelenbrokerage

LIMASSOL, Cyprus, 9 september 2024 /PRNewswire/ -- RoboMarkets Group, kondigt strategische veranderingen aan in zijn Europese bedrijfsmodel die eind 2024 geïmplementeerd moeten zijn.

In een persbericht stelt RoboMarkets: "Gezien de omstandigheden op de Europese markt hebben we besloten om onze Europese activiteiten en expertise te richten op het bedienen van aandelenbeleggers en -handelaren."

Als onderdeel van deze herschikking zal RoboMarkets Deutschland GmbH, gevestigd in Frankfurt en gereguleerd door BaFin, het centrum worden voor de dienstverlening aan Europese particuliere klanten en zich uitsluitend richten op aandelen, obligaties en ETF's. Het in Cyprus gevestigde en door CySEC gereguleerde RoboMarkets Ltd. wordt een institutionele broker en zal vanaf begin 2025 geen particuliere klanten meer bedienen. Deze verandering zal het bedrijf in staat stellen zich voortdurend te concentreren op de technologische, uitvoerings- en kwaliteitsaspecten van zijn producten en deze te optimaliseren.

Instrumenten met een hoog risico en hefboomwerking, zoals vreemde valuta en CFD's, zullen volledig worden stopgezet en vanaf begin 2025 niet langer worden aangeboden via de Europese filialen van RoboMarkets.

Vanyo Walter, Managing Director van RoboMarkets Deutschland GmbH, zegt: "RoboMarkets heeft een schat aan expertise in IT, liquiditeit en andere gebieden van effectenhandel, die we willen gebruiken om onszelf te positioneren als een sterke concurrent in de effectenmakelaardij. Een eigen IT-platform dat binnen de groep is gecreëerd en ontwikkeld en voortdurende investeringen in onze productlijn zouden onze beleggers ten goede moeten komen en steeds meer zelfbedieningsklanten in Europa moeten aantrekken. In de toekomst zal RoboMarkets Deutschland GmbH haar aandelenaanbod en marktaanwezigheid blijven uitbreiden, de handelsvoorwaarden optimaliseren en een stabiele, concurrerende en aantrekkelijke omgeving voor haar klanten handhaven. We zijn ervan overtuigd dat de markt voor zelfbeleggen en aandelenhandel in Europa aanzienlijk zal groeien en zijn vastbesloten om een van de toonaangevende brokers in deze regio te worden."

Over de RoboMarkets Group

RoboMarkets Ltd is een Europese financiële makelaar met CySEC-licentienummer 191/13. RoboMarkets biedt beleggingsdiensten aan in veel Europese landen en biedt toegang tot eigen handelsplatforms voor handelaren die actief zijn op de financiële markten.

RoboMarkets Deutschland GmbH is een door BaFin gereguleerde broker met licentienummer 154068 en heeft zijn hoofdkantoor in Frankfurt am Main.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1479513/4356951/RoboMarkets_Logo.jpg