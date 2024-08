RoboMarkets verbetert de handelsvoorwaarden op het R StocksTrader-platform: verwijdering van commissies, uitgebreide aandelenlijst en nieuwe handels-API

LIMASSOL, Cyprus, 23 augustus 2024 /PRNewswire/ -- RoboMarkets kondigt met trots belangrijke updates aan voor het R StocksTrader-platform, met als doel de beleggingservaring van onze klanten te verbeteren. Deze updates omvatten het vereenvoudigen van de handelsvoorwaarden, het uitbreiden van de lijst met beschikbare aandelen en het lanceren van een moderne handels-API.

1. Verwijdering van commissies en een bijgewerkte benadering van spreads

RoboMarkets schaft alle kosten voor het plaatsen van orders op het R StocksTrader-platform af als onderdeel van ons streven om de beste handelsvoorwaarden te bieden. Klanten kunnen nu aandelen kopen zonder hoge minimale commissies, waardoor zelfs kleine beleggingen haalbaarder worden. In plaats van commissies worden onze kosten voor het uitvoeren van orders verwerkt in de marktspread – het verschil tussen de koop- en verkoopprijs. De spread-opslag zal niet hoger zijn dan 0,3% van de waarde van aandelen en CFD's op aandelen, wat in lijn is met de beste marktstandaarden. De nieuwe handelsvoorwaarden worden van kracht op 2 september 2024.

2. Uitgebreide aandelenlijst: meer dan 150 nieuwe instrumenten

RoboMarkets heeft de lijst met aandelen die beschikbaar zijn voor de handel aanzienlijk uitgebreid door meer dan 150 nieuwe instrumenten toe te voegen. Onder de nieuw toegevoegde bedrijven zijn:

- Reddit Inc. – een sociaal netwerk en nieuwswebsite waar gebruikers inhoud kunnen delen en beoordelen.

- Artiva Biotherapeutics Inc. – een biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in kankertherapie.

- Asana, Inc. – een ontwikkelaar van een platform voor werkbeheer.

- Y-mAbs Therapeutics, Inc. – een biofarmaceutisch bedrijf dat antilichamen ontwikkelt voor de behandeling tegen kanker.

Klanten kunnen nu hun beleggingsportfolio's diversifiëren door aandelen van 's werelds grootste bedrijven toe te voegen.

3. Lancering van de handels-API

RoboMarkets lanceert een handels-API op het R StocksTrader-platform, waarmee klanten kunnen handelen met behulp van algoritmes, applicaties kunnen koppelen en aangepaste diensten kunnen creëren. De API is geschikt voor het ontwikkelen en testen van strategieën op zowel echte als demo-accounts en het ondersteunt de handel in aandelen, CFD's, valuta en andere instrumenten via één enkele interface. Deze oplossing is ideaal voor zowel particuliere als institutionele handelaren en fondsen.

Meer informatie en API-documentatie vindt u hier.

We zijn er zeker van dat deze veranderingen onze klanten zullen helpen nieuwe hoogten te bereiken met beleggen en handelen.

Bedankt voor het kiezen van RoboMarkets!

