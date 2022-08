ROOKIE Baby - de nieuwe beste draagzak?

BERLIJN, 22 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Rookie is een van de snelst groeiende en populaire merken op het gebied van babydragers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Sinds kort richt het merk zich ook op de Nederlandse markt, en met succes! Wat maakt het label zo succesvol en waarom kiezen zoveel ouders voor een draagzak van Rookie?

Er zijn maar weinig gebruiksvriendelijke, praktische, ergonomische draagzakken die er ook nog eens goed uitzien. Rookie Baby heeft echter al deze kenmerken. De luxe draagzak, gemaakt van een zachte bio-stof, is een graag gewild item onder ouders.

Een design draagzak die zich aanpast aan het dagelijks leven van ouders

Weinige draagzakken zien er echt mooi uit en zijn daarnaast ook makkelijk te gebruiken en ergonomisch correct.

Rookie draagzakken zijn zo gemaakt dat ze zeer makkelijk in gebruik zijn. Ze zijn in veel verschillende kleuren en soms in limited editions verkrijgbaar, in elk seizoen. Zo zit er voor iedereen wel een draagzaak bij naar smaak. Het minimalistische design is een echte eyecatcher voor ouders.

Gebruiksvriendelijkheid van de Rookie draagzak: makkelijker dan ooit!

Veel draagzakken zijn moeilijk om te doen. Terwijl een draagzak juist bedoeld is voor het gemak, zeker niet om stress op te leveren. De Rookie babydrager is anders; binnen een paar seconden heb je hem om en je kan hem makkelijk tussen moeder naar vader wisselen.

Praktische features en speciale "headrest"

De Rookie overtuigt met vele praktische features, zoals een newborn functie en een headrest, die gebruikt kan worden om het kindje te beschermen tegen de regen, zon of drukke situaties. Ook wordt dit door veel moeders gebruikt bij het geven van borstvoeding.

Door de newborn functie is de draagzak bruikbaar vanaf geboorte tot klein kind (rond 15kg). Zo heb je maar één draagzak nodig en hoef je niet tussen verschillende modellen te wisselen als je kind groter wordt. De newborn functie is een groot pluspunt wat ons betreft, omdat de draagzak vanaf dag één gebruikt kan worden. Alhoewel er ook draagzakken van andere merken zijn die deze mogelijkheid bieden, is het daarbij nodig om een speciale insert aan te schaffen, iets dat bij de Rookie niet hoeft.

Succesvolle branding en extra services, die andere labels niet hebben

Rookie is groot geworden op Instagram. En dat zie je ook in hun content en services. Op hun sociale media kanalen zoals Instagram bieden ze workshops aan en geven ze vele tips rondom het moederschap. Ook hebben ze een kosteloze Zoom-draagadvies service.

