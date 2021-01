Round Hill Capital's Europese woningfonds rond drie acquisities in Nederland af voor €52,3 miljoen

- Round Hill Capital's European Residential Income Fund II (ERIF II) heeft drie woningdeals in Nederland afgerond met een 153 meergezinswoningen voor een totale waarde van €52,3 miljoen. Dit zijn de eerste acquisities voor het pan-Europese fonds.

- De 153 huurwoningen staan in Diemen, Leiden en Den Haag, hebben een hoge bezettingsgraad en generen een stabiel en aantrekkelijk inkomen op de lange termijn.

- ERIF II haalde in september 2020 de eerste €200 miljoen aan vermogen op bij institutionele beleggers die willen profiteren van de aantrekkelijke markt voor huurwoningen als defensieve vastgoedbelegging.

LONDEN, 26 januari 2021 /PRNewswire/ -- Round Hill Capital, een toonaangevende wereldwijde investeerder, ontwikkelaar en beheerder op het gebied van vastgoed, kondigt vandaag aan dat het European Residential Income Fund II (ERIF II) drie woningdeals heeft afgerond in Nederland voor een totaal van €52,3 miljoen. Het betreft 153 huurwoningen (12.946m²) in Diemen, Leiden en Den Haag.

Dit zijn de eerste acquisities voor ERIF II, het closed-end, Core/Core Plus investeringsfonds, dat in augustus de eerste €200 miljoen aan kapitaal heeft opgehaald. Het fonds wordt beheerd door Round Hill Capital en investeert in meergezinswoningen in Europa, waarbij het een aantrekkelijk lange termijn rendement biedt. Het fonds heeft een focus op de relatief stabiele woningmarkten in Nederland, Duitsland en Scandinavië.

ERIF II heeft in Diemen voor €23,4 miljoen een wooncomplex van 54 woningen gekocht van private investeerders. Diemen is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Het fonds heeft ook voor €14,7 miljoen het Leaves-complex op de Kralendijkkade in Leiden gekocht van private investeerders. Het complex bestaat uit 50 appartementen (2.613m²) en ligt op loopafstand van het historische centrum van Leiden. Het gebouw staatdichtbij het Centraal station van Leiden van waaruit Den Haag en Amsterdam respectievelijk in 10 en 30 minuten bereikbaar zijn. Tot slot is ook de Leyster in Den Haag gekocht van een institutionele investeerder voor €14,2 miljoen. De 49 appartementen (5.220m²) op de Leyweg liggen dicht bij het grote Zuiderpark. De appartementen bevinden zich op de bovenste 10 verdiepingen van het gebouw, boven het gemeentelijke stadsdeelkantoor en een bibliotheek die geen deel uitmaken van de transactie.

De drie complexen hebben een hoge bezettingsgraad en genereren stabiele lange termijn huurinkomsten, wat de basis is voor het rendement voor de investeerders van ERIF II. Round Hill Capital zal de woningen beheren met het lokale Nederlandse team. In het beheer zullen innovatieve technologieën worden toegepast om huurders beter te betrekken en en onderhoud efficiënter te kunnen doen met hogere klanttevredenheid.

Michael Bickford, oprichter en CEO van Round Hill Capital reageert: "We hebben ERIF II geïnitieerd om investeerders de mogelijkheid te bieden om een stabiel rendement te halen uit residentieel vastgoed, ondersteund door ons diepgaand inzicht van de Europese markten en exceptionele operationele expertise. In 2021, en op langere termijn, geloven wij dat verantwoord beheerd residentieel vastgoed zich zal blijven bewijzen als een veerkrachtige en defensieve investering. De huidige economische omstandigheden hebben vastgoed als belegging getest, toch blijft huisvesting consistent een stabiele inkomensstroom bieden, in een tijd waarin huuropbrengsten onder aanzienlijke druk staan," vervolgt hij.

"Onze pijplijn is sterk en we verwachten in de nabije toekomst extra investeringen te doen. We hebben sterke lokale teams verspreid over Europa met de juiste expertise op het gebied van acquisitie en beheer om zo de beste kansen voor onze investeerders te realiseren," legde Michael Bickford uit.

Sander van den Heuvel, Managing Director Nederland voegt toe: "Deze drie acquisities onderschrijven Round Hill Capital's kracht op het gebied van investeren in woningen in Europa, waarbij specifiek de Nederlandse markt gedreven wordt door de wens om duurzame, betaalbare woningen in de grote steden te realiseren. Eens temeer, stelt onze lokale aanwezigheid en expertise ons in staat om de juiste kansen te identificeren, om zo risico-gecorrigeerde rendementen te genereren in een tijd waarin het aanbod van kwalitatief en betaalbaar wonen beperkt is."

ERIF II richt zich op betaalbare meergezinswoningen in sterke micro-locaties met positieve demografische en macro-economische trends, die profiteren van een aanhoudende disbalans tussen vraag en aanbod.

Juridisch advies bij de transacties werd verstrekt door Dentons. DRS assisteerde op commercieel gebied bij de complexen in Diemen en Leiden. De aankopen zijn gefinancierd door ING Bank NV.

Over Round Hill Capital

Round Hill Capital is een toonaangevende, wereldwijde onderneming die zich specialiseert in vastgoedinvesteringen, ontwikkelingen en vermogensbeheer. Sinds de oprichting in 2002, verwierf Round Hill Capital meer dan 120.000 woningen en studenteneenheden. Round Hill Capital is een verantwoordelijke vastgoedbeheerder en biedt huisvestiging aan een brede groep van bewoners, van studenten tot senioren.

Round Hill Capital heeft een sterke reputatie op het gebied van het genereren van goede risico-gewogen rendementen en investeert in, en beheert onroerend goed, namens enkele van 's werelds toonaangevende institutionele en private investeerders.

Meer informatie over Round Hill Capital is beschikbaar op: www.roundhillcapital.com.

