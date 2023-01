Sai Life Sciences tekent strategische overeenkomst om de eerste, specifieke offshore onderzoekslaboratoria van Schrödinger in India op te zetten

HYDERABAD, India, 11 januari 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, een van de snelst groeiende wereldwijde organisaties voor contractonderzoek, ontwikkeling en productie (CRO-CDMO) van India, heeft vandaag bekendgemaakt een strategische overeenkomst voor de duur van vijf jaar te hebben ondertekend met Schrödinger, wiens op fysica gebaseerd computerplatform de manier transformeert waarop therapieën en materialen worden ontdekt, om in Hyderabad, India de SaiSchrödinger Research Laboratories (SSRL) tot stand te brengen.

Sai Life Sciences inks strategic agreement to set up Schrodinger's first dedicated offshore Research Laboratories in India

SSRL zal gebouwd worden op de R&D-campus van Sai Life Sciences in de genoomvallei, Hyderabad, en zal specifiek worden ingezet voor geïntegreerde ontdekkingswerkstromen, waaronder medicinale en synthetische chemie , in vitro-biologie en proceschemie . Indien nodig zal het laboratorium toegang krijgen tot andere Sai-mogelijkheden, zoals in vitro ADME en in vivo PK . De relatie ondersteunt de ontwikkeling van programma's die van het gevalideerde computerplatform van Schrödinger gebruikmaken.

Krishna Kanumuri, CEO en Managing Director van Sai Life Sciences, zei tijdens de bekendmaking: "We zijn oprecht verheugd dat Schrödinger heeft besloten om samen te werken met Sai Life Sciences om hun eerste offshore onderzoekslaboratoria op te zetten. In veel opzichten getuigt dit van de vooruitgang die we hebben geboekt in de schaalgrootte, de reikwijdte en de diepte van onze geïntegreerde medicijnontdekking mogelijkheden. We zijn erg enthousiast over de samenwerking met het Schrödinger-team en zullen we, geleid door onze merkbelofte, ernaar streven om het samen beter te maken."

SSRL zal naar verwachting in april 2023 van start gaan met ongeveer 75 personeelsleden, verdeeld over fulltime-equivalenten (fte's) in medicinale chemie, biologie, proceschemie, analytische chemie en ander, ondersteunend personeel. De werving voor SSRL is gestart en de openstaande vacatures kunnen worden bekeken hier .

De Discovery business van Sai Life Sciences heeft de afgelopen jaren een transformatieve groeifase doorgemaakt, zoals blijkt uit de groeiende klantenmix en de diversiteit aan programma's. Door investeringen in talent, technologie en capaciteit in Boston en Hyderabad, levert het wereldwijde leveringsmodel van het bedrijf unieke waarde aan zijn klanten door een optimale mix van talent, snelheid en kostenefficiëntie. Dit alles begint meestal met zijn exploratory biology facility in Boston, waar het bedrijf hand in hand met klanten in real time werkt aan programma's voor vroege ontdekkingsbiologie die moeilijk uit te besteden zijn. Deze programma's gaan vervolgens over naar de Hyderabad R&D-campus van het bedrijf, waar het zijn chemie-, biologie- en ADME-PK-diensten heeft geconsolideerd in één geïntegreerde campus, waardoor Sai-wetenschappers als teams kunnen samenwerken en hun klanten kwaliteitsgegevens kunnen leveren.

Over Sai Life Sciences

Sai Life Sciences is een full-service CRO-CDMO die wereldwijd samenwerkt met innovatieve farmaceutische en biotech-bedrijven om de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van complexe kleine moleculen te versnellen. Er is een behendige en creatieve aanpak voor nodig om klanten kosteneffectieve oplossingen van hoge kwaliteit te leveren die hun marktintroductietijd versnellen. Gesteund door wereldwijde investeerders, TPG Capital en HBM Healthcare Investments, werkt het bedrijf heden ten dage met meer dan 200 innovatorbedrijven wereldwijd en heeft het meer dan 2500 werknemers in zijn vestigingen in India, het VK en de VS. https://www.sailife.com/ .

