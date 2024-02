Saksen-Anhalt grijpt verandering aan als kans: Miljardeninvesteringen in belangrijke transformatieve sectoren

Bedrijven steken momenteel bijna drie miljard euro in projecten in Saksen-Anhalt, wat duidelijk maakt hoeveel belang wordt gehecht aan transformatieve initiatieven. Als we de enorme investeringen van Intel meerekenen, moet daar nog een nul achter worden gezet.

MAAGDENBURG, Duitsland, 26 februari 2024 /PRNewswire/ -- Het grootste investeringsproject, niet alleen in Saksen-Anhalt, maar in heel Europa, is de investering in de vestiging van Intel in Maagdenburg. De komende jaren wordt circa 30 miljard euro geïnvesteerd in de bouw van meerdere chipfabrieken. Het bedrijf is samenwerkingsverbanden aangegaan met zes universiteiten in Saksen-Anhalt en is actief bezig met het werven van de eerste personeelsleden. De goedkeuringsprocessen zijn in februari van start gegaan om de weg vrij te maken voor de productie van 's werelds meest geavanceerde chips in de twee fabrieken vanaf 2027.

Saxony-Anhalt - HERE is the place for big plans

Naast Intel verrichten ook tal van andere producenten van halfgeleiders aanzienlijke investeringen. Sioux Technologies, een wereldwijd erkende technologieversneller met circa 1100 medewerkers in dienst, ontwikkelt strategische hightechoplossingen voor diverse markten, zoals halfgeleiders, laboratorium- en medische technologie, mechatronica, beeldvorming, mobiliteit en schone energie. In Barleben heeft Sioux het voornemen circa 20 miljoen euro te investeren in een R&D-centrum, waardoor op den duur driehonderd vaste banen voor hoogopgeleid personeel worden gecreëerd.

Ondertussen wordt in Bernburg hard gewerkt aan een groot hoogwaardig distributiecentrum voor halfgeleiders en elektronische componenten. In november 2023 vond de viering plaats van de voltooiing van de constructie van de dakspanten van het elektronicadistributiecentrum van Avnet, waarin meer dan 225 miljoen euro is geïnvesteerd. Over de komende acht jaar zullen naar verwachting circa 700 banen worden gecreëerd in Bernburg.

Sven Schulze, minister van Economische Zaken, Tourisme, Landbouw en Bosbouw van de deelstaat Saksen-Anhalt, benadrukt de economische dynamiek van de regio tegen de achtergrond van deze voorbeelden: "Saksen-Anhalt maakt een snelle ontwikkeling door. Snelle goedkeuring van grote projecten, een centrale ligging in Europa, nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en aantrekkelijke voorwaarden, zoals betaalbare huren en voldoende faciliteiten voor kinderopvang, maken hier investeren en wonen buitengewoon aantrekkelijk."

Biowetenschappen spelen een voortrekkersrol in de toekomst van Saksen-Anhalt

Saksen-Anhalt vervult een voortrekkersrol op het gebied van de biowetenschappen en laat daarmee zien dat de deelstaat klaar is voor de toekomst. Het mRNA-centrum in Halle (Saale) begint vorm te krijgen. Wacker Chemie AG toont serieuze ambities voor deze geavanceerde technologie met een aanzienlijke investering van meer dan 100 miljoen euro. De nieuwe vestiging zal naar verwachting ongeveer 200 medewerkers huisvesten. Verder heeft het in Maagdenburg gevestigde medische technologiebedrijf Neoscan Solutions onlangs een opdracht binnengehaald voor de bouw van 's werelds krachtigste MRI-magneet voor onderzoeken op mensen met een magnetische fluxdichtheid van 14 tesla.

Chemieparken in Saksen-Anhalt ondergaan momenteel een flinke uitbreiding en duurzame transformatie. Het chemiepark Leuna, een van de grootste chemieparken van Duitsland, is zelfs een van de grootste bouwlocaties van het land. Ruim honderd bedrijven uit elf landen investeren 1,3 miljard euro in onderzoek en groene chemie. De uitbreiding zal tot 250 directe en 750 indirecte banen opleveren, met name in de duurzame chemiesector. AMG Lithium heeft het chemiepark Bitterfeld-Wolfen uitgekozen voor een investering van 140 miljoen euro om lithiumhydroxide te zuiveren en om te zetten in een grondstof voor batterijen - een unieke onderneming in Europa.

Innovatie op het gebied van duurzame energie en opslagtechnologieën

NexWafe, een Amerikaans bedrijf, investeert 30 miljoen euro in Bitterfeld-Wolfen om een fabriek op te zetten voor de productie van zonnewafers. Dit is een cruciaal materiaal voor de fotovoltaïsche industrie. In Bitterfeld wil het Duitse bedrijf Silicon Products samen met een Franse partner hoogzuiver siliciumcarbide gaan produceren. Dit is een essentiële grondstof voor vrijwel alle halfgeleiderfabrikanten.

TESVOLT AG, een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van commerciële en industriële energieopslag, is van plan een enorme nieuwe fabriek te bouwen in Lutherstadt Wittenberg, waarmee een investering van circa 60 miljoen euro gemoeid is. Het langetermijndoel is meer dan 400 nieuwe banen te scheppen, vooral op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De automobiel- en logistieke sector maken eveneens een snelle ontwikkeling door dankzij de inzet van internationale marktdeelnemers. LMG Manufacturing, specialist op het gebied van aluminiumspuitgieten, heeft een nieuwe productiehal in Hoym/Seeland geopend waarvan de bouw slechts tien maanden in beslag heeft genomen. In Halberstadt is in september 2023 het grootste logistieke project van Daimler Truck officieel van start gegaan. Het is de bedoeling dat het wereldwijde onderdelencentrum vanaf 2025 wereldwijd reserveonderdelen gaat leveren. Dit project, waarmee een investering van bijna 500 miljoen euro is gemoeid, zal naar verwachting circa 450 banen opleveren.

Dr. Robert Franke, directeur van de investerings- en marketingorganisatie Sachsen-Anhalt mbH, benadrukt: "Saksen-Anhalt is een aantrekkelijke en gewilde vestigingslocatie. We zijn getuige van aanzienlijke investeringen, niet alleen in de chipindustrie, maar ook in diverse andere sectoren, zoals de farmaceutische industrie, medische technologie en de automobielindustrie. Dit laat zien waarom Saksen-Anhalt aanzienlijke internationale aandacht heeft verworven."

Meer informatie is hier te vinden.

CONTACT: Sabine Kraus, +49 391/568 9920, [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=_cNaOTqHjgk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1840465/4556227/IMG_Sachsen_Anhalt_Logo.jpg