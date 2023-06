Kinderpret - Zomer, Saksen-Anhalt en het ware buitenleven

MAAGDENBURG, Duitsland, 14 juni 2023 /PRNewswire/ -- Het gezinsvakantieseizoen nadert snel. Wie niet houdt van langeafstandsvluchten of dure verre reizen, vindt in Saksen-Anhalt een gevarieerd en opwindend vakantieaanbod. In onze persmap hebben we de "echt gezinsvriendelijke" toppers van alle toeristische gebieden in de regio samengebracht.

Om van het platteland te genieten en meer te leren over cultuur en geschiedenis is Saksen-Anhalt de aangewezen vakantieplek . De werelderfgoedregio Anhalt-Dessau-Bitterfeld stelde met de WelterbeCard (werelderfgoedkaart) bijvoorbeeld een bijzonder voordelig gezinspakket samen, dat sport, plezier en cultuur combineert. De beste manier om te reizen is op de fiets, bijvoorbeeld via een fietsroute die bezoekers laat kennismaken met de industriële cultuur van de regio of een route die door het Parklandschap Dessau-Wörlitz voert.

In de hele regio zijn uitstekende fietspaden aangelegd. Naast een aantal bekende nationale en internationale routes, zoals de Europa Radweg R1/D1, zijn er ook andere paden die je als verborgen juweeltjes kunt beschouwen. Het is geen geheim meer dat Altmark een paradijs voor paardenliefhebbers is. Een uitgebreid netwerk van ruiterpaden voert ruiters door groene uiterwaarden en langs pittoreske vissersdorpjes en prachtige Hanzesteden. Natuurlijk zijn deze routes ook toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Wandelliefhebbers vinden in de Harz duizenden kilometers aan wandelpaden. Het bekendste is ongetwijfeld de Harzer-Hexen-Stieg (Harz heksenpad), dat in 2023 zijn 20e verjaardag viert. De route voert langs middeleeuwse stadjes, de overblijfselen van de duizendjarige mijnbouwgeschiedenis in het gebied en enkele fascinerende grotten. Kort voordat bezoekers de adembenemende, wilde en romantische vallei van de rivier de Bode bereiken, kunnen ze op de Rappbode-stuwdam enkele sporten met hoog adrenalinegehalte uitproberen.

Ook het klimpark en de zipline in de deelstaathoofdstad Maagdenburg geven bezoekers een adrenalinekick. Tot de meer rustige ervaringen behoren een bezoek aan de dierentuin om het fokpaar sneeuwluipaarden te zien en een rondleiding door het dommuseum Ottonianum, dat in het teken staat van de geschiedenis van de kathedraal van Maagdenburg en het tijdperk van keizer Otto de Grote. In het Midden-Elbegebied rond Maagdenburg kunnen gasten de historische handelsroutes voor suiker en zout, beide bekend als het "witte goud" volgen. Dit is een gebied dat je het beste te voet of op de fiets kunt verkennen.

In de regio Saale-Unstrut in het zuiden van Saksen-Anhalt worden twee heel bijzondere tentoonstellingen gehouden. Het Nebra Ark bezoekerscentrum heropent in juni en heeft fascinerende verhalen te vertellen over de mysterieuze wereld van de Sky Disc. Een paar kilometer verderop, in de stad Freyburg, kunnen bezoekers in de pas geopende Rotkäppchen Erlebniswelt zien hoe een fles mousserende wijn wordt gemaakt.

Wie houdt van een rustige vakantie op het platteland kan ontspannen in het Midden-Elbe Biosfeerreservaat of op Landhof Neulingen in de Altmark. In een kort stukje over de aspergeteelt leggen we het verband uit tussen asperges uit de Altmark en het Deense koningshuis, want eten speelt een voorname rol in de cultuur van Saksen-Anhalt.

Als klap op de vuurpijl van onze perskit, hebben we zes goede tips voor kamperen met de tent of met de camper op campings in Saksen-Anhalt waar gezinnen bijzonder welkom zijn. En natuurlijk zorgen we voor een selectie van gratis foto's met copyright bij onze verhalen.

