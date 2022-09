Salesforce kiest Workday Financial Management om Blijvende Groei te Ondersteunen

Marktleider in CRM Breidt het Gebruik van Workday uit voor de Ondersteuning van Ruim 78.000 Medewerkers Wereldwijd

AMSTERDAM, 22 september 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , maakt vandaag bekend dat Salesforce, wereldwijd marktleider in CRM met meer dan 78.000 medewerkers en honderdduizenden klanten over de hele wereld, de inzet van Workday heeft uitgebreid om de voortdurende wereldwijde groei te ondersteunen. De organisatie heeft gekozen voor Workday Financial Management, Workday Accounting Center, Workday Adaptive Planning en Workday Prism Analytics als uitbreiding op Workday Human Capital Management (HCM), Workday Recruiting, Workday Time Tracking en Workday Payroll voor de VS en Canada, die al eerder in gebruik werden genomen.

De technologie van Salesforce, dat een omzetgroei van 25% realiseerde in het fiscale jaar 2022, helpt bedrijven bij hun digitale transformatie, zodat zij relaties met klanten en werknemers kunnen verstevigen, efficiency kunnen verhogen en beter kunnen samenwerken. Terwijl de organisatie wereldwijd doorgroeit en zijn medewerkers blijft ondersteunen, past Salesforce diezelfde technologiegedreven aanpak toe in de eigen finance en doorlopende HR transformatie.

Met Workday Enterprise Management Cloud heeft Salesforce nu financiële, HR- en operationele data in één aanpasbaar systeem, wat meer inzicht, flexibiliteit en een betere medewerkersbeleving oplevert. Dit biedt onder meer:

Een intelligente datakern waarin financiële en HR-inzichten zijn gecombineerd, wat helpt bij gefundeerde besluitvorming;

Het vermogen om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden, meerdere scenario's te modelleren en plannen aan te passen;

Een real-time overzicht van uitgaven en leveranciers voor het stroomlijnen van het inkoopproces;

De analytische basis om grote hoeveelheden operationele activiteiten te verwerken en om te zetten in journaalposten;

Continu inzicht in het werknemersbestand, inclusief de vraag naar talent en talentmanagement.

Reacties op het Nieuws

"We hebben uit eerste hand gezien welke mogelijkheden cloudtechnologieën bieden om onze klanten te helpen betere relaties met hun klanten op te bouwen. We passen dezelfde denkwijze toe bij onze eigen technologiestrategie – we richten ons op innovatieve oplossingen die een flexibele basis creëren waardoor we ons kunnen aanpassen en kunnen groeien," zegt Faye Olson, senior vice president, Business Technology, Enterprise Enablement van Salesforce. "De oplossingen van Workday voor financieel management en HR bieden één enkel systeem dat goede samenwerkingsmogelijkheden creëert voor onze financiële en HR-organisaties."

"Als innovators in de cloud begrijpen zowel Salesforce als Workday de waarde van technologie voor het aanjagen van digitale transformatie nu organisaties zich moeten aanpassen om de veranderende wereld van vandaag bij te houden," zegt Doug Robinson, co-president van Workday. "Dat Salesforce de inzet van Workday uitbreidt met financieel management onderstreept de kracht van een complete digitale basis als je door verandering navigeert en financiële en HR-inzichten samenbrengt om groei te stimuleren."

